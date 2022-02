Viermansbob met Bredase broers sluit Olympische Winterspelen af op 26e plaats

BREDA - De Nederlandse viermansbob, onder andere bestaande uit de Bredase broers Janko en Jelen Franjic, heeft de Olympische Winterspelen afgesloten op een 26e plaats. Het was voor piloot Ivo de Bruin en zijn team de eerste keer dat zij deelnamen aan de Spelen.

Eindigen in de top-12, dat was de ambitie van de Nederlandse viermansbob. Deze droom bleek helaas te groot. Na de eerste dag stond piloot De Bruin samen met Dennis Veenker en de Bredase broers Janko (27) en Jelen (21) Frnajic op een 25e plaats. Ook de Bergse Stephan Huis in ‘t Veld (23) en Joost Dumas maken onderdeel uit van het team. Het Olympische avontuur eindigde echter na drie van de vier heats voor de Nederlandse viermansbob. Zij eindigde namelijk op een 26e plaats, wat niet voldoende is om ook in de laatste en beslissende run te mogen afdalen. Daarvoor is een notering in de top-20 nodig.

Het was voor piloot Ivo de Bruin en zijn team, waar vier Brabanders in zitten, de eerste keer dat zij deelnamen aan de Olympische Spelen. Eigenlijk voldeed de ploeg niet aan de plaatsingseisen van NOC*NSF, maar er werd een uitzondering gemaakt omdat het team wel voldeed aan de internationale eisen. Ondanks de 26e plaats is de piloot wel heel trots dat zijn team na alle ups en downs op de Spelen mocht staan. “We wilden heel graag de top-20 in”, vertelde De Bruin na afloop aan NOS. “Daar hebben we voor geknokt. We hebben alles gegeven, maar het is niet geluk. Jammer.” De Bredase Janko Franjic vindt dat de ploeg wel tevreden mag zijn. “We zijn knokkers, vechters. Jammer dat het niet mooi heeft uitgepakt, maar ik denk dat we met zijn allen tevreden mogen zijn.” Zijn broer Jelen, die als remmer eerder deze Spelen met De Bruin in de tweemansbob 23e werd, vond de Olympische ervaring mooier dan verwacht. “De algemene ervaring, de mensen die je ontmoet, de dingen die je ziet. En natuurlijk omdat je uitkomt voor Nederland. Dat allemaal samen is een ontzettend mooi gevoel.”

De Duitse Francesco Friedrich is met zijn team voor de tweede keer op rij olympisch kampioen geworden. Dit was zijn tweede gouden medaille in Peking, nadat hij er ook al met de titel vandoor ging in de tweemansbob.