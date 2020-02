Boom valt op huis in de Pastoor Vermuntstraat

BREDA - Bewoners van de Pastoor Vermuntstraat in Ulvenhout zijn zondag flink opgeschrikt. Door de storm is daar een boom op een huis terecht gekomen. Het is de eerste melding in Breda, sinds de komst van storm Ciara vandaag.

De brandweer is met een hoogwerker bezig om de boom te verwijderen. Breda moet zich flink schrap zetten voor de komst van storm Ciara. De harde windstoten van vanochtend waren namelijk pas het begin. Vanaf de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en vanavond zal het bovendien flink gaan regenen. Het KNMI heeft Code Oranje afgegeven voor heel het land.

Het advies is daarom ook om je auto niet onder een boom parkeren, je tuinmeubels veilig stellen en zelf heel de dag binnen blijven. Dat lijkt de beste manier te zijn om om te gaan met de storm Ciara die onze kant op komt. Vanochtend kwamen er al windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur. Maar aan het einde van de middag en in de avond bereikt de storm pas echt ons land, en kunnen er windstoten van ruim 130 kilometer per uur voorkomen.

Waarschijnlijk zal de storm voor nog veel materiële schade gaan zorgen wanneer het zijn hoogtepunt bereikt. De verwachte windstoten zijn hard genoeg om dikke takken te laten afbreken van bomen en om voor schade aan woningen te zorgen. De brandweer heeft op Facebook al een handige checklist gedeeld met wie je moet bellen bij welk soort schade. Ook Farmers Defence Force draagt een steentje bij. De boeren hebben een noodnummer geopend voor mensen die morgen tijdens de storm Ciara zwaar materieel nodig hebben. Dat kun je bellen wanneer bijvoorbeeld een omgevallen boom een weg blokkeert. Het noodnummer is 06-27595999.