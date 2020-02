Brand onder rieten kap bij pas verbouwde boerderij in Ulvenhout

ULVENHOUT - Op de bovenverdieping van een onlangs verbouwde boerderij aan de J.F Kellyweg in Ulvenhout is zaterdagavond een brand uitgebroken. Hierbij komt veel rook vrij.

In een pas verbouwde boerderij woedt momenteel een brand op de bovenverdieping in de rieten kap. De brandweer is met drie voertuigen ter plaatse gekomen. Volgens Veiligheidsregio Midden - West-Brabant zit de brand op een lastig bereikbare plek in de rieten kap.

Bij de brand komt veel rook vrij.