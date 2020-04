Jongeren negeren coronaregels in Valkenberg en krijgen flinke boetes

BREDA - Een groep jongeren heeft donderdag flinke boetes gekregen voor het negeren van het samenscholingsverbod. Ze kwamen als groep bij elkaar in het Valkenberg. De boetes die de jongeren hebben gekregen bedragen bijna € 400,- per persoon.

Handhaving Breda schrijft op Instagram dat zij het jammer vindt dat niet iedereen zich aan het samenscholingsverbod houdt. "Dat bleek gisteren in het Valkenbergpark. Meerdere jongeren zijn daar op de bon geslingerd voor het niet voldoen aan het samenscholingsverbod. Naast dat dit ontzettend dom is, de regels zijn heel helder, is het ook nog eens enorme jammer voor je portemonnee!" De boete die de jongeren hebben gekregen bedraagt bijna € 400,- per persoon.

De handhavers adviseren om ondanks dat de temperaturen komend weekend richting de 20 graden gaan, niet onnodig de deur uit te gaan. "Doe het alsjeblieft niet! We moeten dit nog even volhouden samen. Pak daar in je verantwoordelijkheid! Blijf thuis, zet een online meet-up op met je vrienden, of kijk een serie thuis in de tuin. Hou het nog even vol, we moeten dit samen doen. En onthou: je doet het niet alleen voor jezelf maar zeker ook voor je ouders, je opa en oma, je oom en tante, voor alle kwetsbare mensen en voor de mensen die nu heel hard aan het werk zijn in de vitale beroepen."