Automobilist zonder rijbewijs rijdt met 188 kilometer per uur op A16 bij Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Een 32-jarige autobestuurder is vrijdagavond met 188 km/h gelaserd op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek, waar 100 km/h is toegestaan. De man toonde een verlopen Roemeens rijbewijs. Deze bleek na controle vals te zijn.

Agenten kwamen er achter dat de man nooit een rijbewijs had behaald. De man werd hierop aangehouden en ingesloten op bureau. De recherche zal hem later vandaag gaan verhoren. Voor de snelheid en het rijden zonder rijbewijs wordt apart een proces-verbaal opgemaakt.