Vier mannen aangehouden nadat zij een man hebben mishandeld in de Reigerstraat

BREDA - De politie heeft vannacht vier vier verdachten aangehouden, die daarvoor een man hadden mishandeld. Het gaat om drie mannen uit Zuidland (20, 21 en 22 jaar) en een man uit Bodegraven (23 jaar).

Het slachtoffer liep rond 02.15 uur door de Reigerstraat toen hij enkele mannen hoorde schelden. Vervolgens zouden deze jongeren een agressieve houding hebben aangenomen en hem omsingeld hebben. Hierop ontstond er een conflict, waarbij het slachtoffer naar de grond werd geslagen. Terwijl hij op de grond lag, ging het geweld tegen hem door. Nadat de politie werd gealarmeerd, wisten agenten in de nabije omgeving vier mannen aan te houden. Zij zitten vast voor openlijke geweldpleging. Het slachtoffer deed aangifte. Hij had geen directe medische hulp nodig, maar hij hield er meerdere verwondingen aan over.