Politie houdt 19-jarige Bredanaar aan na bedreiging

BREDA - Een 19-jarige Bredanaar is zaterdag rond 02.05 uur in een woning aan de Ginnekenweg aangehouden vanwege bedreiging. Hij had geroepen dat hij een willekeurig iemand zou neersteken en tegen agenten gezegd dat ze een kogel door hun kop kregen.

De politie kreeg rond 01.30 uur een melding dat een verwarde jongeman in de omgeving van de Ginnekenweg zou lopen die tegenover bekenden zou hebben uitgelaten dat hij een willekeurig iemand zou kapot steken. Hij zou ook zichzelf wat aan willen doen. Toen agenten onderweg waren kregen ze te horen dat hij de woning van een vriend was binnen gegaan. Terwijl de dienders voor de deur stonden kwam hij naar buiten. Aanvankelijk verliep het gesprek rustig maar al snel liep het uit op beledigingen. Vervolgens liep hij weer naar binnen waarbij hij tegen de politiemensen riep dat ze een kogel door hun kop zouden krijgen. Hierna trok hij de deur dicht.