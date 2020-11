Traumahelikopter boven Breda: dodelijk ongeval in Alphen

BREDA/ALPHEN - Een motorrijder is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de N260 bij Alphen. Een motor, waar twee personen op zaten, ging daar onderuit.

Het is niet duidelijk of het om de bestuurder of degene die achterop zat, gaat. Een traumahelikoper kwam ter plaatse, waarna een trauma-arts hulp verleende. Dat mocht voor één slachtoffer niet meer baten.

De tweede persoon raakte gewond en is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.



Foto: Tom van der Put