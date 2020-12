EOD ingezet om aan zelfgemaakte vuurwerkbom te ontmantelen

BREDA - In het water aan de Wensel Cobergherstraat in Breda is vrijdagnacht een zelfgemaakte vuurwerkbom gevonden. Dat schrijft Politieteam Markdal op Instagram. Het pakket werd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie uit het water gehaald en tot ontploffing gebracht.

Een oplettende burger die zijn hond aan het uitlaten was, zag een verdacht persoon gehurkt op de grond zag zitten. Toen de man de persoon aansprak, rende de verdachte plotseling weg en gooide daarbij iets in het water. De nietsvermoedende man belde daarom de politie.

Ter plaatse zagen agenten dat er inderdaad een object in het water dreef. Volgens een van de agenten had het object veel weg van een zelfgemaakte vuurwerkbom. Omdat de politie dit een groot gevaar vond, werd de EOD gealarmeerd. De EOD heeft het pakket veiliggesteld en uiteindelijk tot ontploffing gebracht.

Het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden.