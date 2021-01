Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding vuurwapengevaarlijke verdachte op Baliendijk

BREDA - Agenten van politieteam Weerijs hebben vrijdagmiddag een vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden op de Baliendijk. Zij wilden de verdachte aanhouden, maar deze ging stevig in verzet.



Zelfs nadat de verdachte was ‘gepepperd’ en er een waarschuwingsschot was gelost, zag de verdachte kans om weg te komen. Niet veel later wisten buurtbewoners te vertellen dat de verdachte zich had verstopt in een achtertuin. In samenwerking met andere agenten en een politiehond, kon de verdachte worden aanhouden.



Onderweg naar het cellencomplex ging het niet goed met de verdachte. Er moest gestopt worden met het transport en er moest een ambulance komen om de verdachte na te kijken. Er werd besloten om de gezondheid van de verdachte te controleren in het ziekenhuis.



Hierna is de verdachte ingesloten worden verhoord.