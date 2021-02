Man (26) uit Breda rijdt onder invloed in Oosterhout en raakt rijbewijs kwijt na weigeren bloedtest

BREDA - Een 26-jarige man uit Breda is vrijdagnacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt in Oosterhout. De man was onder invloed en weigerde een bloedproef te laten doen door een arts.

De automobilist viel op door zijn rijgedrag toen hij rond 01.00 uur op de Landbouwweg in Oosterhout reed. Surveillerende agenten besloten hem te controleren. Niet alleen zijn rijgedrag viel op, ook mocht hij niet op straat zijn door de geldende avondklok. Volgens agenten rook de man naar hennep. Ze namen een speekseltest af welke positief bleek op het gebruik van THC (de werkzame stof in hasj en wiet).

De Bredanaar moest mee naar het bureau en daar werd hem uitgelegd dat er een arts ter plekke zou worden geroepen om een bloedmonster van hem af te nemen. De man weigerde hieraan mee te werken. Zelfs na de uitleg dat, bij weigering, zijn rijbewijs meteen zou worden ingenomen, bleef de man weigeren.