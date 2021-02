Brandweer rukt uit voor brandmelding bij oude rechtbank

BREDA - De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brandmelding in de oude rechtbank aan de Sluissingel. Volgens een agent van politieteam Markdal leek het allemaal mee te vallen.

Zaterdagmiddag kwam er een melding van brand in een gebouw aan de Sluissingel binnen bij de meldkamer. Het bleek de oude rechtbank te zijn. Verschillende mensen moesten het pand verlaten, waarna de brandweer naar binnen ging. Een vrouw werd in een ambulance nagekeken en kon hierna weer verder. De brandweer heeft de gehele rechtbank doorzocht. Het is niet bekend of er iets is aangetroffen. De Sluissingel werd door de politie aan beide zijden afgesloten.