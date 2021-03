Man (22) toont vals Bulgaars rijbewijs bij snelheidscontrole in de Verviersstraat

BREDA - Een 22-jarige Tilburger is zaterdagavond aangehouden bij een snelheidscontrole in de Verviersstraat. Dat laat de politie via Twitter weten.

De automobilist toonde tijdens de controle een vals Bulgaars rijbewijs. De man krijgt een proces-verbaal, bij herhaling volgt een inbeslagname van zijn auto.