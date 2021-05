Gewonde fietser op straat achtergelaten na aanrijding Wilhelminasingel

BREDA - Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag op de Wilhelminasingel aangereden door een auto. De auto is met hoge snelheid doorgereden en liet het slachtoffer gewond achter.

Gelukkig stopte er snel wat auto’s en mensen die hun hond uitlieten en boden eerste hulp aan het slachtoffer. Getuigen spreken van een harde klap die ze hadden gehoord en zagen een vermoedelijk witte Renault wegrijden richting de Teteringenstraat. De politie onderzocht het een en ander en raapte de brokstukken van de auto bij elkaar en nam die voor bewijs mee. Een bus van de politie kwam de fiets ophalen.

De jongedame op de fiets is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk was haar been gebroken en ze had een dikke kaak. De politie is op zoek naar de bestuurder(ster) van de witte auto en vraagt om goed op te letten, indien men een soortgelijke auto ziet rijden op geparkeerd ziet staan met kapotte koplampen.