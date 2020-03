Nieuwe editie Bredase restaurantweek gaat vrijdag van start

BREDA - Smakelijk Breda organiseert van vrijdag 6 t/m zondag 15 maart voor het 4e jaar de Smakelijk Breda Restaurantweek. Het recept is inmiddels bekend: culinaire restaurants uit Breda geven een exclusieve korting en serveren een 4-gangenmenu voor 38 euro.

De Bredase restaurantweek werd in 2017 opgericht om Bredanaars kennis te laten maken met een culinaire avond uit. "Bij een culinair diner vond ik 3-gangen niet genoeg", aldus Dex Bos van Smakelijk Breda. "Dus kozen we voor 4-gangen en lieten we alleen culinaire restaurants deelnemen. Inmiddels trekt de restaurantweek jaarlijks duizenden gasten en is de week hét culinaire evenement van Breda."

Na de 1e restaurantweek in 2017 volgde (naast deze editie) in het najaar van 2018 een 3-gangen editie en in de zomer van 2019 een vegetarische editie. "Daar stoppen we vanaf dit jaar mee. We moeten waken voor een overkill aan restaurantweken, vandaar deze focus. Volgend jaar viert de Bredase restaurantweek haar 5-jarig jubileum en dat gaan we vieren".

Deelnemers

Voor Brasserie Bardot is het de 1e keer dat ze deelnemen aan de Bredase restaurantweek. De overige deelnemende restaurants zijn dit jaar 't Jagthuijs, Chocolat, Liefdegesticht, Ruitersbosch, Uijttewaal, Wijnbar Pinot, Wolfslaar en Zuyd.

Reserveren voor de Smakelijk Breda Restaurantweek kan via smakelijkbreda.nl.