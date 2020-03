Van den BuijsInstall opent nieuw bedrijfspand in Breda en houdt weekend open dagen

(advertorial) - Op het Bredase bedrijventerrein Rithmeesterpark heeft wethouder Boaz Adank vrijdagmiddag de officiële opening van het fonkelnieuwe bedrijfspand van van den BuijsInstall verricht. Dat gebeurde onder grote belangstelling van personeel en genodigden.

Een nieuw bedrijfspand op een nieuwe locatie. Met de verhuizing van Wernhout naar Breda heeft vdBuijsInstall grote sprongen voorwaarts gemaakt en is zij helemaal klaar voor de toekomst. "Kennis van de allernieuwste technieken en de toepassing daarvan zorgt ervoor dat wij ons als bedrijf steeds blijven doorontwikkelen", zegt eigenaar Kees van den Buijs. De bouw van een geheel nieuw bedrijfspand op het Bredase bedrijventerrein Rithmeesterpark is een bewuste en strategische keuze geweest, zo maakt hij duidelijk. "De centrale ligging zorgt voor een betere bereikbaarheid in ons werkgebied West-Brabant. Ook verwachten we dat vdBuijsInstall op deze manier beter herkenbaar is. Voor personeelswerving en beter gezien worden als totaalinstallateur is daarbij een belangrijk bijkomend argument".

West-Brabant

vdBuijsInstall is een allround, middelgroot installatiebedrijf dat al ruim 25 jaar actief is op de particuliere en zakelijke markt in de regio West-Brabant. Met goed opgeleide en ervaren vakmensen realiseert vdBuijsInstall duurzame en energiebesparende projecten voor haar opdrachtgevers. Dat zijn uiteenlopende projecten op het gebied van warmtetechniek, koeling, ventilatie en sanitaire installaties. In het nieuwe bedrijfspand zijn werkplaats/assemblage, kantoren en de Sanidrõme Van den Buijs badkamershowroom met een uitgebreid nieuw tegelassortiment samengebracht op één locatie. vdBuijsInstall levert advies voor het maken van de juiste energie- en comfortkeuze voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Bij alle projecten ondersteunen de medewerkers van vdBuijsInstall het gehele proces van A tot Z.

Winactie

Speciaal voor de officiële opening houdt Van den BuijsInstall dit weekend open dagen én een bijzondere winactie. Je kunt namelijk een gloednieuwe CV-ketel winnen. Lees er hier meer over.