Elektrisch rijden komt stap dichterbij dankzij de subsidieregeling op elektrisch rijden

(Advertorial) - Als particulier kun je nu bij de aanschaf van een elektrische auto met een prijs tussen de 12.000 en 45.000 euro profiteren van maar liefst 4.000 euro overheidssubsidie. Auto Indumij doet daar nog een schepje bovenop en levert jouw nieuwe ZOE met een extra 4.000 euro Renault subsidie. Een nieuwe ZOE rijd je hierdoor al vanaf 25.590 euro.

"De Renault ZOE is uniek", legt Auto Indumij uit. "Je kunt de batterij van de ZOE overal opladen: thuis, op straat, op het werk, bij winkelcentra en supermarkten of langs de snelweg." De standaard aanwezige Caméléon-lader van de ZOE maakt het mogelijk om elke lading wisselstroom van 2,3kW uit het stopcontact tot maximaal 22kW zelf om te zetten naar gelijkstroom om de batterij versneld op te laden. Er is geen enkel ander automerk dat tot zulke hoge vermogens AC (wisselstroom) kan omzetten naar DC (gelijkstroom).

Opladen is sowieso een feest bij de ZOE. Kies je ervoor om onderweg op te laden? Langs de snelweg kun je terecht bij de bekende ketens. Die bieden DC snelladers aan. In ongeveer een half uur “tank’ je er een actieradius van 150 kilometer bij. Voordeliger is het echter om thuis op te laden door middel van wallbox of publiek oplaadpunt. "De handige MyRenault app maakt het mogelijk om de ZOE voor gebruik naar wens te koelen of te verwarmen. Het mooie is dat dit niet van de capaciteit van de batterij af gaat." Bekijk alle specificaties van de Renault ZOE op https://www.renault-indumij.nl/modellen/nieuwe-zoe

Private Lease

Bijzonder interessant is het ZOE private lease aanbod. Al vanaf 409 euro per maand rijd je zorgeloos in jouw volledig elektrische Renault ZOE. Als je daarnaast gebruik maakt van de overheidssubsidie, wordt in 48 termijnen een bedrag van € 83,33 op jouw rekening overgemaakt! Zo wordt elektrisch rijden wel heel interessant! Kijk voor het ZOE private lease aanbod op onze website https://www.renault-indumij.nl/modellen/elektrisch-rijden/aanschafsubsidie-elektrische-auto

Stap ook over op 100% elektrisch

Vele benzine en dieselrijders gingen je al voor en kozen voor de schone en 100% elektrische Renault ZOE. Met een WLTP actieradius van tot wel 395km is de ZOE een volwaardig alternatief voor je dagelijkse vervoer. Stap ook over op 100% elektrisch en kies voor de nieuwe Renault ZOE. Als je dat nu doet profiteer van de overheidssubsidie én de Renault subsidie. Meer weten? De verkoopadviseurs van Auto Indumij zijn specialist op het gebied van elektrisch rijden en informeren je graag over de voorwaarden rondom deze subsidies en de voordelen van de nieuwe Renault ZOE. Je bent van harte welkom bij één van de Auto Indumij vestigingen.