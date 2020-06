Nu bestelbaar bij Auto Indumij: De nieuwe Renault Trafic Business

(advertorial) - Renault introduceert de nieuwe Renault Trafic Business. Deze complete uitvoering van de Trafic is met een introductieprijs vanaf 19.970 euro (ex) niet alleen extra scherp geprijsd, maar je profiteert ook van een super lage bijtelling vanaf slechts 219 euro per maand. Dé ideale bedrijfswagen voor de ondernemer die zijn of haar bedrijfswagen ook privé gebruikt.

De nieuwe Trafic Business is standaard uitgerust met airco, Full LED koplampen, een uitgebreid navigatie en multimediasysteem en connectiviteit via Apple Carplay of Android Auto. Zo ben je altijd in contact met collega’s of jouw klanten. Het met leder bekleedde stuur zorgt ervoor dat je extra grip en controle hebt en inparkeren is een fluitje van een cent dankzij de standaard aanwezige parkeersensoren.

Aan laadruimte laat de nieuwe Trafic Business niets te wensen over, want hij wordt standaard geleverd in de verlengde L2 variant als gesloten bestel. Liever de dubbele cabine uitvoering? Die is tijdelijk leverbaar voor een meerprijs van slechts 2.100 euro (ex).

Ook leverbaar met comfortabele EDC automaat

Qua motoren heb je de keuze uit een moderne dCi 120 dieselmotor met handgeschakelde versnellingsbak. Of kies voor de dCi 145 motor, standaard voorzien van een comfortabele EDC automaat.

Op www.ikwileentrafic.nl vind je alle informatie op de nieuwe Trafic Business en kun je heel gemakkelijk online een offerte aanvragen maar je bent natuurlijk ook van harte welkom bij één van de showrooms van Auto Indumij.

Auto Indumij is altijd in de buurt

Auto Indumij behoort tot een van de grotere Renault dealers van ons land. Ondanks de grootte van de onderneming hebben de Auto Indumij bedrijven hun persoonlijke en kleinschalige karakter weten te behouden. Je vindt Auto Indumij in Zuid-Holland en West-Brabant. Op zoek naar een Auto Indumij vestiging bij jou in de buurt? Op https://www.renault-indumij.nl/vestigingen vind je een overzicht van alle Auto Indumij vestigingen.