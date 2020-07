Het complete plaatje bij de Maurits shop: ‘Bij ons vind je veel meer dan alleen het bed zelf’

BREDA - Wie binnenstapt bij Maurits aan de Mauritsstraat 17 heeft het gevoel dat hij binnenloopt in iemands slaapkamer. In de winkel van Dennis van Oosterwijck (30) staat sfeer namelijk voorop. “Wij bieden het complete plaatje. Van het bed en de matrassen precies zoals jij het wilt, tot de kussens en het kleed op de grond.”

Maurits is een nieuwe naam in Breda, maar toch met de nodige ervaring. Het familiebedrijf, opgericht door de opa van Dennis, ontwikkelt, bedenkt en levert namelijk al 35 jaar bedden aan winkels en groothandels. Sinds 1,5 jaar hebben ze ook de winkel aan de Mauritsstraat waar consumenten zelf bij hen binnen kunnen lopen. “Vanuit onze passie voor interieur zijn wij Maurits gestart. Hier werken voelt vaak meer als een hobby dan als werk.”

Sfeer

Maurits is ingedeeld in vijf stijlkamers. Wie de winkel binnenloopt, wandelt dus niet langs lege witte bedden. In plaats daarvan word je verrast met vijf unieke volledig ingerichte slaapkamers. “Een nieuw bed uitzoeken willen we leuk maken. Wij willen onze klanten inspireren”, legt Dennis uit. “We beginnen altijd met de vraag: wat vind je mooi? En van daaruit ontwikkelen we samen met onze klanten het complete plaatje. En je kunt natuurlijk ook voor alleen een bed of juist alleen voor de slaapaccessoires bij ons terecht.”

Prijs

Ondanks de luxe uitstraling van de winkel en het persoonlijke advies dat Dennis met zijn team biedt, betaal je bij Maurits niet de hoofdprijs. “We zijn onze eigen leverancier, want we verkopen onze eigen beddencollectie. Daardoor kunnen we een compleet bed aanbieden voor zo’n 1600 euro.” Het zelf leveren van de bedden levert klanten Maurits meer voordelen op. Zo kunnen klanten bij Maurits ook gemakkelijk een bed volledig zelf samenstellen. Alles in de winkel is namelijk leverbaar, zonder dat de klant daar hoge meerprijzen voor moet betalen. “Dat is heel fijne service om te kunnen bieden.”

Benieuwd geworden? Loop eens binnen aan de Mauritsstraat 17, of ga naar www.maurits-shop.nl.