Tom Korstanje van Auto Indumij Breda: ‘Ik wil iedere dag trots op mijn team kunnen zijn!’

(Advertorial) - Tom Korstanje, werkplaatsmanager bij Auto Indumij Breda, is sinds maart 2020 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de werkplaats van de Bredase Renault en Dacia dealer. Tom heeft 26 jaar ervaring bij verschillende dealerbedrijven opgedaan en is, mede door de aanwezigheid van een multimerk occasion center, overgestapt naar Auto Indumij. Wij spraken Tom over zijn werk en zijn persoonlijke drive.

De in Raamsdonksveer woonachtige Korstanje houdt van een plezierige werksfeer. “Ik vind het fijn om de werkdag samen met het team met een kop koffie te starten. Over het algemeen ben ik rond 7.15 uur als eerste op de Huifakkerstraat. Ik open de deuren, zorg ervoor dat de koffiemachine aanstaat en leg de kranten op de leestafel. Voor mij is dat het begin van de service voor onze klanten. Wanneer de monteurs om half 8 binnenkomen nemen we met z’n allen de dag door. Welke auto’s mogen we vandaag in de werkplaats ontvangen, waar lopen we tegenaan en waarbij kan ik ondersteunen?”

“Service staat bij mijn bedrijf hoog in het vaandel, het is dan ook niet voor niets dat Auto Indumij Breda ook dit jaar weer een hoge klantentevredenheidsscore realiseert. Een goede eindcontrole is daarbij van belang! Ik ben een pietje precies en geen auto gaat zonder eindcontrole de deur uit.”

Renault service tegen voordelige all-in tarieven

“Het mooie aan Auto Indumij Breda is dat we iedere Renault rijder van dienst kunnen zijn”, legt Korstanje uit. “Heb je een wat jongere Renault, dan bieden we een A, B of gecombineerde A+B beurt aan. Onderhoud bieden we aan tegen scherpe all-in tarieven zonder verrassingen achteraf. Ook voor een complete aircoservicebeurt of het vervangen van de distributieriem ben je bij mij en mijn collega’s aan het goede adres. Ben je in het bezit van een MyRenault+ pas? Dan krijg je op sommige werkzaamheden nog eens 15 procent korting. Mocht tijdens de loopduur van de MyRenault + pas bijvoorbeeld een lampje sneuvelen of olie bijgevuld moeten worden, dan is dat helemaal gratis!”

Bespaar tot wel 25 procent op Renault onderdelen

Speciaal voor de Renault met wat meer levenservaring biedt Auto Indumij Economy Parts aan. “Onderdelen die wel 25 procent voordeliger zijn dan originele Renault onderdelen, maar kwalitatief uitstekend vergelijkbaar. Speciaal ontwikkeld voor Renaults ouder dan 5 jaar. Uiteraard worden deze onderdelen met alle vakkundigheid van het team gemonteerd tegen een scherp uurtarief. Zo kunnen we bij Auto Indumij Breda ook eigenaren van een wat oudere Renault van dienst zijn.”

Ook onderhoud en service van andere merken

Binnen Auto Indumij Breda kent iedereen elke Renault van A tot Z. “Daarnaast verkopen wij bij het Indumij Occasion Center wat op dezelfde locatie is gevestigd ook diverse andere merken. Hierdoor werken wij niet alleen aan Renaults of Dacias, ook merken als Opel, Ford, Toyota en Audi komen met regelmaat voorbij. Wij hebben alle apparatuur en technische kennis beschikbaar om aan alle automerken te kunnen onderhouden.” Tom lacht: “Het is soms een uitdaging, maar daar houden wij van bij Auto Indumij Breda!”

Veilig de Winter door met Auto Indumij Breda

“Voordat ik het vergeet”, besluit Tom, “Het is nu dé periode om de auto goed voor te bereiden voor de winter. Bij Auto Indumij Breda bieden we nu de Renault Wintercheck aan. Voor slechts 14,95 euro controleren wij je Renault op 10 vitale punten en rij je deze winter veilig en onbezorgd verder!” Ben je lid van My Renault+, dan is de Wintercheck zelfs helemaal GRATIS. “Onze Renault specialisten keuren jouw Renault op de meest vitale punten. Zo worden belangrijke zaken als banden, remmen, ruitenwissers, vloeistoffen en de verlichting uitgebreid gecontroleerd. Daarnaast checken onze specialisten ook het elektrische systeem incl. accu, verwarming en wordt er aandacht besteed aan de uitlaat en de sloten. Zo kom je met jouw Renault veilig de winter door.”

Kans op een verzorgd weekend Disneyland Parijs

Het is extra leuk om een wintercheck te plannen omdat iedere wintercheck deelnemer kans maakt op een volledig verzorgd weekend in Disneyland Parijs! Bekijk de actie snel op onze website en plan een Renault wintercheck!

De Wintercheck

Als je nú de Renault Wintercheck laat uitvoeren, controleren wij je Renault voor slechts €14,95 op deze 10 vitale punten.

En als je lid bent van My Renault+ is de Wintercheck zelfs helemaal GRATIS!

- Banden

- Remmen

- Ruitenwissers

- Verwarming

- Carrosserie

- Uitlaat

- Vloeistoffen

- Verlichting

- Sloten

- Portieren

- Elektrisch systeem incl. accu



