Koffiemax levert de lekkerste koffie: ‘Altijd een schepje erbovenop’

(Advertorial) – Als dienstverlenend bedrijf heeft Koffiemax BV in haar 12-jarig bestaan een grote klantenkring opgebouwd. Veel MKB-ondernemers en een aantal grote winkelketens kozen Koffiemax als dè leverancier van dranken als koffie, thee en daarbij behorende apparaten. Omdat het aan het ‘Minervum’ uit zijn jasje groeide, verhuist Koffiemax binnenkort naar een in eigen beheer gebouwd pand op het bedrijventerrein ‘Rithmeesterpark’. “Hier kunnen wij nog beter onze klanten van dienst zijn,” zegt eigenaar Dennis Mulder bij het betreden van het nieuwe energiezuinige pand.

“Voor mij en mijn 48 medewerkers is dit een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Koffiemax,” zegt hij zichtbaar trots op de ontwikkeling die zijn bedrijf doormaakt en de behaalde resultaten. “Wellicht is dit een gevolg van het feit dat wij kwaliteit en service hoog in het vaandel hebben staan en er altijd een schepje bovenop doen. En dat doe we dan in een cyclus van 24 maal 7,” is zijn eenvoudige verklaring over de snelle groei van Koffiemax. Hoe anders was het toen hij met zijn bedrijf in 2008 begon.

Keukentafel

“Dat was aan het begin van de economische crisis in 2008. De keukentafel was toen ook mijn bureau,” vertelt Dennis als hij op die tijd terugkijkt. “Om te kunnen starten, had ik tevoren mijn huis en motor verkocht, betrok in een appartementje in Tilburg, kocht een tweedehandse bestelbus en ging met passie aan de slag. Ik geloofde in de missie om op abonnementenbasis hoogwaardige koffie en koffiezetapparaten aan bedrijven leveren. Met een uitstekende gratis serviceverlening en een goed draaiend aftersales management, moest dat lukken, was mijn stellige overtuiging.”

Emotie

Als horecaman wist Dennis als geen ander dat koffie sociaal en maatschappelijk een belangrijke plaats inneemt. ‘Koffie is emotie,” zegt hij als we daarover komen te praten. “Koffie is in het dagelijkse leven het meest verbindende product die je je maar kunt bedenken. Als de koffie die ik lever van goede kwaliteit is, moet het mij lukken. Met die gedachte ben ik de markt opgegaan. Het eerste anderhalf jaar verliep hectisch, dat wil zeggen: veel up en downs. Het was werkelijk, ploeteren en nog eens ploeteren om Koffiemax op de markt te zetten. Als ik nu erop terugkijk, dan is die tijd naar mijn gevoel omgevlogen.”

Van mond-tot-mond

“Ik kreeg voet aan de wal door de mond-tot-mond reclame die steeds een grotere vorm aannam,” laat Dennis niet zonder trots weten.” Een klant die mijn product bij zijn klanten aanbeveelt, een mooier compliment kan je niet krijgen. Nu volg ik de ontwikkelingen in mijn branche op de voet en blijf ik luisteren naar de wensen en koffiebelevingen van mijn klanten. Als bedrijf wil ik het met mijn medewerkers op wie ik trots ben en ware ambassadeurs zijn, beter blijven doen van mijn concurrenten. Want de lekkerste koffie bieden, dat vinden we niet bijzonder genoeg.”

Koffie, thee en méér

Koffiemax heeft meer in huis dan koffie en thee. Het levert ook gekoeld water, Cup a Soup, cacao, Coca-Cola, Lipton Ice Tea, Fanta en Chaudfontaine. Daarnaast heeft het een groot assortiment aan koffie- en drankautomaten: van compacte tafelmodellen tot aan veelzijdige automaten met alles erop en eraan toe. Meer informatie: I: www.koffiemax.nl, E: info@koffiemax.nl, T: (076) 571 2007. Rithmeesterpark 16 4838 GZ Breda.