Kia-dealer Romme bekroond met ‘Platinum Prestige Dealer Award’

Kia Motors Europe heeft in december 2020 de best presterende Kia-dealers in Europa van 2020 bekend gemaakt. Kia-dealer Romme viel hierbij de ‘Platinum Prestige Dealer Award’ ten deel. Tijdens de digitale Nederlandse dealermeeting van Kia Motors Nederland is het behalen van deze eervolle titel medegedeeld aan Remco en Maurice Romme, de eigenaren van Autobedrijf Romme.

Het is de derde keer dat Romme de fel begeerde titel ‘Dealer of the Year’ in de wacht sleept, waarmee het autobedrijf zich onderscheidt als best presterend Kia automobielbedrijf. Het dealerbedrijf heeft bij zowel de aanschaf van een Kia als het traject van de technische dienstverlening een constant zeer hoog service niveau te leveren.

Léan Verstoep, Managing Director van Kia Motors Nederland: “Uiteraard feliciteer ik bij deze de directie en medewerkers van Kia-dealer Romme met het behalen van deze fantastische onderscheiding. Deze titel is de kroon op de geleverde inspanningen in de afgelopen jaren. Romme is Kia-dealer sinds 1993. Deze benoeming toont dat de dealer met het team jaar op jaar een zeer sterke performance op gebied van verkoop en onderhoud levert, waarbij de klant een optimale service ervaart.”

Deze waarden staan ook bij Kia hoog in het vaandel en daarom worden jaarlijks alle Kia-dealers gemonitord om te beoordelen of zij voldoen aan vooraf bekend gemaakte criteria. “Als je als ondernemer je meermaals weet te onderscheiden in onze sterke dealergroep, dan is dat een bewijs van kwaliteit en optimale inzet”, aldus Verstoep.

Beoordeling

Iedere Kia-dealer wordt onderworpen aan een objectieve beoordeling, met name de afdelingen Verkoop en After-Sales. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar absolute verkoopaantallen, maar zeker ook naar de wijze waarop de service aan de klant wordt verleend. Zowel bij de aanschaf van een nieuwe auto als in het traject van de technische dienstverlening daarna. De Kia-vestigingen in Roosendaal en Etten-Leur en Hoeven hebben zich daarbij positief onderscheiden. Daardoor schaart Romme zich bij de best presterende Kia-dealers wereldwijd.

Romme

”Wij zijn zeer verheugd deze prestigieuze prijs voor de derde keer in ontvangst te mogen nemen. Daarnaast mogen we ons voor 2021 ook de beste Kia dealer van Nederland noemen. We willen hiervoor al onze medewerkers en klanten bedanken voor de inzet en het vertrouwen“, aldus Remco en Maurice Romme.

Romme is sinds 1993 dé officiële Kia-dealer voor de regio Roosendaal, Etten-Leur en omstreken. Het Romme Kia-team streeft ernaar om iedere klant altijd de best mogelijke service te bieden en is bijzonder trots op het wederom behalen van de award en titel ‘Dealer of the Year’.

Autobedrijf Romme

Roosendaal: 0165-820250

Roosendaal@autoromme.nl

Etten-Leur: 076-5025950

info@autoromme.nl

www.kia.com/nl/dealers/romme