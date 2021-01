Nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway: ‘Alles wat je verwacht van een auto voor een Dacia prijs’

(Advertorial) - Deze week introduceert Auto Indumij de nieuwe Dacia Sandero en de Sandero Stepway. Met deze nieuwe modellen zet Dacia een nieuwe standaard. De derde generatie van deze populaire modellenreeks profiteert van een splinternieuw design en brengt op diverse fronten vernieuwing in het succesvolle aanbod van Dacia. Daarnaast biedt Dacia met een scherpe introprijs vanaf 13.490 euro een uniek aanbod in deze klasse. “Nergens anders vind je zo’n royaal uitgeruste (gezins)auto”, aldus Auto Indumij

Met de nieuwe Sandero en de Sandero Stepway introduceert Dacia een volledig nieuw design. Zo is het silhouet volledig vernieuwd en oogt de Sandero nu vloeiender en dynamischer dan voorheen. De aflopende daklijn, de antenne achteraan op het dak en de wat kleinere zijraamoppervlakken dragen bij tot de dynamische look van de auto. De opvallende Y-vormige lichtsignatuur geeft de nieuwe Sandero een moderne uitstraling.

Rijke uitrusting

Dankzij zustermerk Renault kan Dacia putten uit een bron vol nieuwe technieken. Zo wordt het onderstel al bij meerdere Renault modellen toegepast en profiteert de nieuwe Sandero hiermee van uitstekende rijeigenschappen. Ook een elektronisch handrem, achteruitrijcamera een waarschuwingssysteem voor de dode hoek zijn interessante opties welke leverbaar zijn.

Het interieur van de nieuwe Dacia Sandero is breder dan voorheen. De bagageruimte groeide eveneens. “Er kan bijna 90 liter meer worden meegenomen, waarmee de nieuwe Sandero nog meer ruimte en gebruiksgemak biedt”, legt Auto Indumij uit. Ook het royale interieur biedt nu extra veel binnenruimte.

Nieuwe motoren en automaat

Kopers hebben bij de nieuwe Sandero de keuze uit een aantal nieuwe benzine- en LPG Bi-fuel-motoren. Het Sandero programma start met een extra zuinige TCe 90 GPF turbobenzinemotor. Een 100pk sterke Bi-Fuel turbomotor, die speciaal ontwikkeld is voor het rijden op LPG, vormt de top van het programma. “Wil je een automaat? Deze is leverbaar, als CVT-automaat, in combinatie met de TCe 90 motor. “

De nieuwe Dacia Sandero is al leverbaar vanaf 13.490 euro. Voor dat geld krijg je de TCe 100 GPF Bi-Fuel Essential. Wil je meer luxe? Kies dan voor de Sandero TCe 100 Bi-Fuel GPF Comfort. Al leverbaar vanaf 15.090 euro met standaard airco, armsteun op de bestuurdersstoel, Dacia Media met ondersteuning voor Apple Carplay of Android auto en nog vele andere extra’s!

Liefhebbers van de stoere Stepway kunnen instappen vanaf 16.290 euro

Proefrit en levering aan huis

Wil je uitgebreid kennismaken met de nieuwe Dacia Sandero? Maak dan gebruik van de handige nieuwe service van Auto Indumij; proefrit aan huis. “Eén van onze verkoopadviseurs zal met de nieuwe Sandero naar een samen te bepalen locatie rijden, waarna je uitgebreid en geheel Coronaproof kunt kennismaken met de nieuwe Sandero. Bevalt hij je zo goed dat je er een besteld? Dan leveren wij jouw nieuwe Sandero geheel gratis bij jou thuis af!”

Bekijk alle nieuwe Sandero info op de speciale Dacia website