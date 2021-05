Een rolstoel of rollator kopen? Dit is waar je op moet letten

BREDA - Heb je moeite met lopen door een balans- of evenwichtsprobleem? Of heb je recent een operatie gehad waardoor je even minder mobiel bent? Dan kan het zijn dat loophulpmiddelen zoals een rolstoel of rollator uitkomst bieden. Maar dan moet die jou wel precies de juiste ondersteuning bieden, zodat je veilig, gemakkelijk en comfortabel weer op pad kan. Specialist Vegro zet de belangrijkste informatie en tips voor je op een rij.

Over rollators

Een rollator is voor veel mensen een belangrijk hulpmiddel. Het houd je zelfstandig en kan voorkomen dat je valt. Wanneer je je gaat oriënteren in de aanschaf, zal je snel zien dat er verschillende soorten zijn. Namelijk de standaard rollator, de lichtgewicht rollator, de binnenrollator en de driewiel rollator.

De standaard rollators zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. Ze bieden alle ondersteuning die je nodig hebt, én zijn voordelig in de aanschaf. Een lichtgewicht rollator is ideaal voor mensen die vaak met de auto of de bus gaan. De rollators wegen, uiteraard, niet veel en zijn inklapbaar. Daardoor zijn de makkelijk mee te nemen. De binnenrollator is, zoals de naam al doet vermoeden, ontwikkeld voor in huis. Ze zijn erop gemaakt dat ze ideaal zijn om door huis te manoeuvreren. Maar let wel op, wanneer je ze buiten gebruik kan dat onveilig zijn. De laatste is de driewielrollator. Dat is de meest soepele rollator die bestaat en is enorm praktisch in kleine, smalle ruimtes. Ook de driewielrollator is enkel geschikt voor binnen. Gebruik buiten de deur wordt afgeraden.

Over rolstoelen

Ook bij de aanschaf van een rolstoel zijn er vier soorten te onderscheiden met ieder hun eigen kenmerken. Het gaat dan om de lichtgewicht rolstoel, de grootwiel rolstoel, de kleinwiel rolstoel en kinderrolstoelen.

De naam verraad het al: Lichtgewicht rolstoelen zijn een stuk minder zwaar dan andere soorten. Ook zijn alle lichtgewicht rolstoelen opvouwbaar. En dat heeft veel voordelen. Zo zijn ze gemakkelijk te transporteren in het OV of in de kofferbak van de auto. Een grootwielrolstoel staat ook wel bekend onder de naam zelfvoortbewegingsrolstoel. Het grote voordeel hiervan is dat de rolstoelgebruiker zijn hulpmiddel zelf kan voortbewegen. Dat is bij kleinwielrolstoellen niet mogelijk. Die worden dan ook wel duwwagens genoemd. Bij een kleinwielrolstoel ben je als rolstoelgebruiker dus altijd afhankelijk van anderen.

Kinderrolstoelen zijn speciaal gemaakt voor kinderen tot 12 jaar. Wat daarbij zeker niet onbelangrijk is, is het hippe en moderne uiterlijk. Kinderrolstoelen zijn er in verschillende maten, die aansluiten bij de leeftijd van je kind.