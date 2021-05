Profiteer bij Auto Indumij van 1800 euro voordeel op een Captur Automaat uit voorraad

(Advertorial) - Auto Indumij heeft een bijzonder aanbod: Een speciale actie voor de nieuwe Renault Captur TCe 140 GPF EDC Intens, automaat. “Deze luxe uitvoering is voorzien van EDC automaat, climate control, 17 inch lichtmetalen velgen en nog veel meer comfortabele extra’s”, legt Auto Indumij uit. “En dat voor slechts 29.490 euro rijklaar!”

Er is veel vraag naar de Captur in deze TCe 140 GPF EDC uitvoering. Daarom heeft Auto Indumij extra auto’s ingekocht. En daar komen veel voordelen bij kijken, legt Auto Indumij uit. “Extra inkoopvoordeel, dat we rechtstreeks aan jou doorvertalen en de fijne bijkomstigheid dat je geen lange levertijd hebt op jouw nieuwe Captur EDC! Zo rijd je dit voorjaar al in jouw nieuwe Captur TCe 140 GPF EDC Intens vanaf slechts 29.490 euro rijklaar!”

Sterke 140pk 4-cilinder turbobenzinemotor

“De 140pk sterke turbobenzinemotor wordt geroemd in de pers. Het is een echte 4-cilinder motor, ontwikkeld in samenwerking met Daimler. De loopcultuur en prestaties van dit motorblok zijn verbluffend. Een gemiddeld brandstofverbruik van 1 op 17 is realiseerbaar. En dat gekoppeld aan de soepel schakelende EDC automatische transmissie met dubbele koppeling maakt dat het rijden met de Captur TCe 140 EDC GPF Intens tot een ontspannende gebeurtenis. Heb je even wat meer power nodig, bijvoorbeeld wanneer je de caravan trekt? Dan zal deze combinatie je wederom verbazen door het hoge koppel bij een laag toerental. Geen berg is te hoog voor de Captur TCe 140 EDC GPF Intens!”

EDC automatische transmissie

De sterke 140pk 4-cilinder turbobenzinemotor wordt gecombineerd met een EDC automaat met dubbele koppeling.” Deze EDC automaat is een nieuw type automatische versnellingsbak. De automaat is buitengewoon comfortabel en het schakelen tussen de versnellingen verloopt bijna onmerkbaar. Het samenspel tussen motor en transmissie zorgt ervoor dat altijd in de optimale prestatiecurve gereden kan worden”, aldus Auto Indumij.

Bekijk het aanbod online

“We kunnen ons voorstellen dat je meer wilt weten over deze actie. Bekijk daarom snel ikwileencaptur.nl of ga naar renault-indumij.nl/acties.” Vraag gratis jouw offerte aan en wie weet rijd jij binnenkort weg met een mooie Captur EDC Intens!