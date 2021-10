Nederlanders gaan na de zomer weer vaker de weg op

(advertorial) - Na de zomer is het steeds drukker en drukker geworden op de Nederlandse wegen. Dit komt vooral doordat bedrijven mondjesmaat weer mensen naar kantoor laten komen. In het onderzoek dat autoverzekeraar Interpolis en Motivaction voor de zomer hielden onder ruim 2000 Nederlanders, gaf 40 procent al aan dat zij verwachtten na de zomer weer vaker de weg op te gaan voor werk. De toenemende drukte zorgt naar verwachting ook voor meer files. Het merendeel (39 procent) geeft aan het niet erg te vinden om aan te sluiten in de file. 82 procent van de ondervraagden vindt het namelijk maar al te fijn dat zij (eindelijk) weer terug kunnen keren naar hun oude woon-werkroutine.





Doordat een groot deel van de mensen verwacht weer meer de weg op te gaan, neemt de kans op files toe. Toch zien de deelnemers aan het onderzoek dit niet als het grootste probleem. Veel respondenten geven namelijk aan dat zij zich een stuk minder veilig voelen in het verkeer dan in de periode voor de coronapandemie. Dit komt vooral doordat een deel van de ondervraagden van mening is dat het verkeer gevaarlijker is geworden dan voor de pandemie.



Sommige ondervraagden vinden dat de oorzaak bij anderen ligt, maar een deel zoekt de oorzaak ook bij zichzelf. Zo is 10 procent van de respondenten van mening dat zij zelf minder handig zijn geworden in het verkeer. Voornaamste oorzaak hiervan is dat zij zelf aanzienlijk minder hebben gereden dan in de periode voor de coronapandemie. Onder jongeren overheerst dit gevoel overigens nog meer. 26 procent van de ondervraagde jongeren heeft het idee dat hun handigheid in het verkeer is verminderd.



Afleiding zorgt voor grote problemen

Wie denkt dat ongelukken alleen veroorzaakt worden door roekeloos rijgedrag, heeft het mis. Bij een groot deel van de ongelukken speelt afleiding namelijk een rol. Veel bestuurders zijn namelijk actief op hun smartphone tijdens het rijden. Een deel van de respondenten steekt het telefoongebruik in de auto niet onder stoelen of banken. Zo geeft 1 op de 10 bijvoorbeeld aan dat zij verwachten te kunnen blijven werken terwijl zij aan het verkeer deelnemen. Veel mensen schuiven bijvoorbeeld aan voor een online vergadering als zij deelnemen aan het verkeer. Daarnaast verwacht 12 procent zelfs te blijven videobellen tijdens het rijden.



Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want bestuurders worden meer en meer afgeleid. De kans op ongelukken neemt hierdoor alleen maar toe. Chantal Vergouw, directievoorzitter bij Interpolis, beaamt dit: “Het is onmogelijk om goed op te letten in het verkeer en gelijktijdig via je telefoon deel te nemen aan een videovergadering. Zeker als je wat ‘roestig’ bent in het rijden. We weten dat afleiding in 68 procent van de ongelukken een rol speelt. Daarom ontwikkelen we AutoModus; een app die iedereen kan downloaden en waardoor je ongestoord op weg gaat.”



Zorg voor een goede autoverzekering

Afleiding is tegenwoordig een van de meest voorkomende oorzaken van ongelukken. Hierdoor is de kans aanwezig dat jezelf ook betrokken raakt bij een aanrijding waarbij afleiding de oorzaak is. Je kunt zelf afgeleid worden en een andere auto raken, maar een andere automobilist kan jou ook raken terwijl hij op zijn telefoon kijkt. De schade die door zo’n aanrijding ontstaat, kan grootse vormen aannemen.



Om te voorkomen dat je zelf opdraait voor de kosten van het repareren van de schade aan jouw auto, sluit je een autoverzekering af. Wil je dat zowel de schade aan het voertuig van een ander als jouw auto vergoed wordt? Kies dan voor een all risk autoverzekering. Met deze verzekering kun je vrijwel altijd aankloppen bij jouw verzekeraar om de schade vergoed te krijgen.