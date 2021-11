Voordelen van linkbuilding

(Advertorial) - Iedereen die zich ook maar in enige mate heeft verdiept in SEO, heeft gehoord van linkbuilding. Een onderdeel van SEO dat inmiddels onmisbaar is geworden. Maar wat is linkbuilding nou eigenlijk precies? Hoe werkt het? En waarom is het zo onmisbaar? In dit artikel hopen wij deze vragen voor jou te kunnen beantwoorden.

Wat is Linkbuilding?

Linkbuilding is een manier binnen SEO om ervoor te zorgen dat Google een hogere waarde toekent aan jouw webpagina. Dit wordt gedaan door links te plaatsen op andere pagina’s die potentiële klanten doorverwijzen naar de pagina die jij graag bezocht wil hebben. Binnen linkbuilding zijn er weer twee verschillende manieren voor het plaatsen van deze links. Namelijk, intern en extern.

Interne linkbuilding

De eerste manier van linkbuilden die we graag even uitleggen, is interne linkbuilding. De benaming laat niet veel ter verbeelding over. Dit houdt namelijk in dat er links binnen jouw website worden geplaatst. Deze links worden geplaatst op verschillende pagina’s van jouw website die ervoor zorgen dat bezoekers naar de belangrijkste pagina worden genavigeerd. Wanneer er binnen uw website meerdere interne linkjes verwijzen naar uw belangrijkste pagina, zal Google dit opmerken en de desbetreffende pagina meer waarde toekennen. Dit is wat je wil om te vervolgens te stijgen in de zoekmachine.

Voorbeelden van linkbuilding

In tegenstelling tot bij interne linkbuilding, worden de links nu natuurlijk op andere websites geplaatst. Op zo’n website staat bijvoorbeeld een artikel met een tekst die relevant is aan waar jouw website over gaat. De tekst op deze website wordt een anchortekst genoemd. In deze tekst staat een link die verwijst naar jouw website of webpagina. Dit zorgt ervoor dat de linkwaarde van jouw website of webpagina stijgt. Dit zorgt op zijn beurt weer voor meer autoriteit en een betere positie in Google. Hoe meer links er naar jouw website verwijzen, des te groter de kans dat jouw website wordt gevonden door potentiële klanten. Het is echter wel van belang om te blijven realiseren dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Backlinks van onbetrouwbare en kwalitatief slechte sites worden door Google namelijk amper of niet opgepikt. Daarom gebruiken wij voor linkbuilding alleen sites die betrouwbaar zijn en raakvlakken hebben met de werkzaamheden van jouw bedrijf.

De voordelen van linkbuilding

Er zijn vele voordelen te noemen voor het gebruik van linkbuilding. Het is dan ook niet voor niets dat deze strategie tegenwoordig als essentieel wordt beschouwd. Één van de belangrijkste redenen om linkbuilding te gebruiken als tool is natuurlijk om hoger in Google te verschijnen. Dit is echter zeker niet de enige reden. Een ander voordeel is namelijk dat jouw website betrouwbaar lijkt wanneer potentiële klanten een link van jouw website ergens anders zien. De site waarop jouw link wordt genoemd, beveelt dan als het ware jouw website aan. Wanneer mensen dit zien, zullen zij eerder geneigd zijn om jouw website als een goede en betrouwbare website te beschouwen. Iemand anders met relevante werkzaamheden, prijst jouw website namelijk aan. Tegelijkertijd zorgt het er natuurlijk ook voor dat jouw site meer bezoekers, en dus potentiële klanten, krijgt. Hoe vaker een link naar jouw website ergens te vinden is, hoe vaker erop geklikt zal worden.

Linkbuilding kan je beter uitbesteden

De kwaliteit van een linkbuilding strategie is erg belangrijk. Sommige bedrijven zullen zelf aan de slag proberen te gaan en zoveel mogelijk backlinks in een korte tijd te plaatsen. Dit heeft echter een averechts effect, omdat Google weet wanneer een linkprofiel op een niet organische manier groeit. Dit zorgt ervoor dat de site juist lager in de zoekmachine terechtkomt. Om er zeker van te zijn de backlinks van goede kwaliteit zijn, doe je er verstandig aan om dit uit te besteden aan een specialist.