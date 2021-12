Begin in 2022 met een opleiding aan School voor Fotografie

(Advertorial) – Heb je altijd al met veel plezier gefotografeerd, maar merk je dat je graag meer uit je fotografie wilt halen? Dan is een opleiding bij de School voor Fotografie in Breda misschien wel wat voor jou. “Ik heb veel geleerd, onder andere kritisch kijken naar de kwaliteit van mijn eigen foto’s”, vertelt oud-student John Arkes. “Daardoor zijn mijn vaardigheden als fotograaf enorm gegroeid.”

John volgde in 2020 de fotografieopleiding. “Door de grote variatie in opdrachten werd ik voortdurend geïnspireerd. Ik heb daardoor foto’s gemaakt, waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou kunnen maken.” Volgens hem komt dat ook door de begeleiding, die hij als erg prettig heeft ervaren. “De docenten zijn erg benaderbaar. Ze helpen enorm. En dat we een eigen mentor hadden heeft mij ook erg geholpen in het zekerder voelen.”

In het januari 2022 starten bij de Bredase vestiging weer verschillende opleidingen voor zowel beginners die thuis willen raken in de fotografie als voor gevorderden die van fotografie hun beroep willen maken of die hun fotografie meer verdieping willen geven.

Het lesprogramma is heel divers voor zowel de kortdurende basisopleiding als voor de vakopleiding van een jaar