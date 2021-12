Breda kleurt groen tijdens Green Saturday

(Advertorial) - In ons mooie stad Breda staat duurzaamheid steeds meer centraal. De stad wordt letterlijk steeds groener en op lange termijn wil de gemeente Breda ook CO2 neutraal worden. Een groot gedeelte van de bedrijven uit Breda ondernemen op een duurzame manier en hier komen elke jaar steeds meer bedrijven bij. Op zaterdag 18 december worden duurzame ondernemers uit het centrum van Breda in de spotlight gezet.



Breda kleurt groen tijdens Green Saturday op 18 december. Ruim 50 duurzame bedrijven in het centrum van Breda nemen deel aan het initiatief. De bedrijven worden online uitgelicht, middels een deze blog en online campagne. Lees hier de blog en leer meer over de duurzame initiatieven in het centrum van Breda. Deze bedrijven zijn ook fysiek herkenbaar door de raamstickers.



Daarnaast zijn er circa 100 bedrijven uit Breda die mee doen aan de actie ‘winkel open - deuren dicht’, om energie te besparen in deze koude maanden. Veel ondernemers nemen ook deel aan de actie van Zero Waste Nederland. Ondernemers maken via een sticker duidelijk dat het geen probleem is om je eigen verpakking mee te nemen.

Duurzame initiatieven in Breda

Steeds meer horecazaken zijn aan het verduurzamen. Dit zien we terug in de inkoop van duurzame en lokale producten, energiebesparende maatregelen, het tegenaan van wegwerpplastic, het scheiden van afval, biologische producten en ook het serveren van minder vlees. De laatste jaren zijn de plastic rietjes bij veel horecazaken afgeschaft en wordt er gebruik gemaakt van herbruikbare materialen en methodes.

Ook zijn veel mensen bezig met het verduurzamen van hun huis. De zaken zoals isolatie en zonnepanelen zijn heel duurzaam gericht. De inrichting van je huis heeft ook een grote impact op de duurzaamheid, denk aan gerecyclede materialen en duurzame vloeren . Ook veel winkels hebben steeds meer duurzame initiatieven zoals recyclen van materialen, tweedehands artikelen of handgemaakte kleding. Ook in de beauty industrie zie je steeds meer biologische en vegan producten.

Wil jij meer duurzame ondernemers ontdekken? Bekijk dan hier alle winkels of horeca. Koop lokaal en koop duurzaam. Fijne feestdagen!