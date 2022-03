DungAvenue: Hét unieke netwerkevenement voor Bredase ondernemers

BREDA - Na twee jaar coronatijd wil Hans van den Dungen Bredase ondernemers weer bij elkaar brengen. Op 15 april organiseert de oud NAC-speler daarom het unieke netwerkevenement DungAvenue. “De avond wordt echt een beleving, waarbij we zo’n driehonderd ondernemers verwachten te mogen verwelkomen.”

Na twee jaar coronatijd zijn Bredase ondernemers wel weer toe aan een feestje, stelt Hans van den Dungen. Bredanaars kennen Van den Dungen van zijn tijd bij NAC. Daar speelde hij van zijn 14e tot zijn 33e. Tegenwoordig is hij ambassadeur van de club. “Breda is weer toe aan een mooi netwerkevenement. Om nieuwe gezichten te leren kennen en elkaar te inspireren. Met DungaAvenue bieden we die mogelijkheid op een unieke manier.”

Wat kun je verwachten?

DungAvenue vindt plaats op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) van 19.30 uur tot 00.30 uur. Deelnemers genieten van een luxe 6-gangen walking dinner, onbeperkt drank aan de bar en spectaculair entertainment. Circusacts, Moulin Rouge acts, Trapezes en Magiërs: Je kunt het allemaal verwachten. “Op een ludieke en ervaringsgerichte manier zullen alle labels van Dunga zich deze avond presteren”, legt Van den Dungen uit.

Die partners zijn de Avenue, All about Lease, Golfbaan Princenbosch, Zuyderleven groep, Mertens Oogmode, Van der Bijl Training, Senss Branding, Zano Breda, Kevin van Geet circusproducties, Mooiza, Citysloep en Dunga61.

Beleving

DungAvenue is bedoeld voor iedere ondernemer die graag een uniek netwerkevenement wil bijwonen en een mooie avond wil beleven. Van startende ZZP’ers tot gevestigde ondernemers met tweehonderd personeelsleden. “Iedereen is welkom!”

“DungAvenue is echt een uitje. Kom als ZZP’er om andere ondernemers te leren kennen en geïnspireerd te raken. Ontmoet elkaar en leer van elkaar. Of kom met het hele managementteam en beleef samen met andere ondernemers een unieke avond.” Van den Dungen verwacht zo’n driehonderd ondernemers welkom te mogen heten in de Avenue op vrijdag 15 april.

Kaarten zijn inclusief een 6-gangen walking dinner en onbeperkt drinken, kosten: 75 euro exclusief BTW, te bestellen via www.de-avenue.nl/dungavenue.