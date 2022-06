Houd hier rekening mee bij het uitzoeken van een audicien

(advertorial) - Als je op op zoek bent naar een audicien in de buurt zal je merken dat er veel keus is. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid op zoek gaat, zo ben je ervan verzekerd dat je bij een goede audicien terecht komt.

Allereerst is het belangrijk dat je goed onderzoekt welke audicien goed bekend staat, zoek recensies op en bekijk ervaringen van vorige klanten. Als je eenmaal een goede audicien hebt gevonden is het belangrijk dat je goed voorbereid naar de afspraak komt. Zet goed voor jezelf op een rijtje waarom je de afspraak hebt gemaakt en schrijf alle vragen op die je aan de audicien wil stellen. Als je dit niet doet is de kans groot dat je bepaalde vragen vergeet te stellen. Door alles op te schrijven voorkom je dat je thuiskomt met onbeantwoorde vragen.

Wennen aan een nieuw hoortoestel

Als je voor het eerst een hoortoestel draagt zal het even duren voor je hieraan gewend raakt. Ook als je voorheen wel kon horen, alle geluiden klinken namelijk opeens anders. Het kan ook zijn dat je nu wel bepaalde tonen en frequenties kan horen die je voorheen niet hoorde. In het begin kan een nieuw hoortoestel daarom erg vermoeiend zijn. Je moet namelijk aan alle geluiden opnieuw wennen, ook je eigen stem zal anders klinken dan je gewend bent.

Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent en dat je jezelf alle tijd geeft om aan al deze veranderingen te wennen. Hoe erger je gehoorschade is hoe groter al deze veranderingen zullen zijn. Als je ernstige gehoorschade hebt kan het zijn dat je moet zoeken naar hoe je je eigen stem precies moet gebruiken op het moment dat je een gehoorapparaat krijgt. Een audicien kan je ook helpen met deze veranderingen.

De invloed van je levensstijl op je hoortoestel

Er zijn veel verschillende hoortoestellen op de markt en welke levensstijl je lijdt heeft invloed op welk hoortoestel het beste bij jou past. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent op de vragen die je audicien kan stellen aan je. Zet daarom goed op een rijtje welke activiteiten je vaak ontneemt en wat voor jou belangrijk is. Als je een druk sociaal leven hebt en je regelmatig op drukke plaatsen komt heb je een ander hoortoestel nodig dan een erg rustig persoon. Klik hier voor meer informatie over gehoorverlies en welke gehoortoestellen hierbij kunnen helpen.

Er bestaan ook hoortoestellen die erin zijn gespecialiseerd om de belangrijke geluiden van bijvoorbeeld gesprekken te onderscheiden van achtergrondgeluiden als verkeer, achtergrond gesprekken of geluid van servies. Dit is belangrijk want zonder een goed onderscheid kunnen achtergrondgeluiden erg storend zijn, je bent dan constant aan het focussen op wat je allemaal hoort en het kost veel energie om de belangrijke informatie uit alle geluiden te filteren.

Hoe beter je hoortoestel is hoe minder last je zal hebben van deze achtergrondgeluiden. Er bestaan ook hoorapparaten die het ruisen van de wind kunnen onderdrukken, als je veel tijd buiten doorbrengt kan dit een zeer handige functie zijn. Deze functie zorgt er namelijk voor dat je alle belangrijke informatie kan hoeren zonder dat je afgeleid raakt door het ruisen van de wind.