5 redenen om juist nu uw kantoor aan te pakken: Van overhead naar menselijk kapitaal

(advertorial) - Wout Monseurs BV is al meer dan 60 jaar actief in Zuidwest Nederland op het gebied van kantoorinrichting en levering van complete printsystemen. De afgelopen jaren vormden voor veel ondernemingen een onzekere periode. De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de bedrijvigheid en zette het werken op kantoor tijdelijk buitenspel. Tegelijkertijd werd de arbeidsmarkt steeds uitdagender, waardoor het lastig geworden is om personeel te werven én behouden. Het effect van deze uitdagende periode is ook vandaag de dag nog voelbaar; toch is het juist nu zeer interessant (en belangrijk!) om te investeren in de kantooromgeving. Waarom? In deze blog lichten we 5 redenen toe om nu uw kantoor aan te pakken:

1 Krappe arbeidsmarkt

Er is momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Het is dus van belang om je als organisatie goed te profileren om personeel aan te trekken. Een aantrekke­lijke, levendige kantooromgeving zet direct de toon en zorgt ervoor dat u als werkgever in positieve zin opvalt tijdens de sollicitatieprocedure. En tegelijkertijd zullen frisse, nieuwe kantoorruimtes ook een morele boost geven aan uw huidige werknemers, wat weer bij kan dragen aan het behoud van huidig personeel(zie ook reden 5).

2 Hybride werken vraagt om een andere kantoorinrichting

Het vele verplichte thuiswerken tijdens de coronacrisis is sinds de versoepelingen inmiddels overgegaan in het hybride werken, oftewel een afwisseling tussen thuiswerken en op kantoor werken. Hierdoor verandert ook de functie vaneen kantoor: het wordt meer een plaats waar collega’s elkaar ontmoeten om samen aan een project te werken, even te sparren, geconcentreerd te werken of om inspiratie op te doen. Dit vraagt uiteraard ook om een geheel andere kantoorinrichting dan het traditionele kantoor.

3 Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

De huidige maatschappelijke en techno­logische ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de manier van werken. Zakelijk reizen wordt bijvoorbeeld vanwege zowel milieu- als kostentechnische redenen steeds meer vervangen door videoconferencing. Bestaande vergaderruimtes dienen daarom te worden voorzien van geavanceerde audiovisuele oplossingen inclusief intelligente reserveringssoftware om de bezetting van de ruimtes in goede banen te leiden.

4 Van overhead naar menselijk kapitaal

Daar waar vroeger het kantoor vooral als een overhead post werd beschouwd, raken organisaties er tegenwoordig steeds meer van bewust dat het allemaal draait om menselijk kapitaal en dat er ook op kantoor productie wordt gedraaid. Een gezonde werkomgeving voor kantoorwerkers is dus ook van belang. Hierbij valt te denken aan elektrische zit-sta bureau’s en goede ergonomische hulpmiddelen. Met alleen een goede bureaustoel ben je er namelijk nog niet.

5 Arbeidstekort door vergrijzing

Door de toenemende vergrijzing zal dit arbeidstekort structureel zijn. Om bestaand personeel te behouden en langer door te laten werken is het belangrijk om een inspirerende en prettige kantooromgevingte bieden.



