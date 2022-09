Creatief Bureau vdS Creatie: ‘Wij houden niet van standaard, we willen onderscheidend zijn’

BREDA - vdS Creatie is het creatief bureau van rasechte Bredanaars Maud (45) en Johan (47). Al meer dan twintig jaar helpt het stel bedrijven bij het ontwikkelen en op de kaart zetten van hun identiteit. “We denken echt van a tot z mee. Dat is onze kracht”, aldus Maud.

Een bedrijf starten met je partner? Dat zal niet iedereen aandurven. Maar voor Maud en Johan is het juist hun kracht. Op 1 april 2002 ging het creatieve duo naar de KvK om hun eigen bedrijf te starten. En nu, ruim twintig jaar later, is het creatief bureau niet meer weg te denken uit Breda.

Creatievelingen

“Johan en ik zijn beiden creatievelingen”, vertelt Maud. “Verder verschillen we juist sterk. Ik ben echt van het bedenken van de ideeën en het ontwikkelen van strategieën. Johan is de uitvoerder. Hij is degene die de ontwerpen uitwerkt. Die samenwerking is onze kracht.” Wie met vdS creatie contact opneemt, zal altijd bij Johan of Maud terecht komen. De twee hebben er bewust voor gekozen om niet met personeel te werken, maar enkel met zorgvuldig gekozen partners. “Zo houden we de lijntjes kort, en kunnen we de kwaliteit die we willen leveren goed waarborgen. Dat is voor ons heel belangrijk”, aldus Johan.

Identiteit

Als Johan in één zin moet omschrijven wat vdS creatie doet, dan is dat: ‘Bedrijven helpen met het op de kaart zetten van hun identiteit’. “De manier waarop we dat precies doen, verschilt per bedrijf enorm”, legt Johan uit. “We ontwerpen bijvoorbeeld een logo of een website. Maar we gaan verder dan dat. We denken ook mee over de marketing en de gehele strategie. We bieden dus echt een pakket van a tot z.”

De werkwijze van vdS creatie is conceptmatig. Voor Johan en Maud is het belangrijk dat klanten écht iets te zeggen hebben. “We werken heel nauw samen met onze klanten. Voor veel van hen werken wij op de lange termijn. We hebben zelfs klanten waar we al twintig jaar mee samenwerken! Dat past heel goed bij de manier waarop we willen werken. We zijn echt betrokken bij de bedrijven”, aldus Maud.

Onderscheidend

Met de grote, getekende King Kong mascotte is vdS creatie een opvallend verschijning binnen de creatieve branche. “De mascotte past bij waar wij voor staan, namelijk durven opvallen. Soms komen er klanten naar ons toe die iets hebben gezien bij een concurrent en dan aangeven ook ‘zoiets’ te willen. Maar dat moet je nooit doen. Wij geloven in de kracht van het wow-effect. We houden niet van standaard, en maken altijd onderscheidende, unieke en illustratief sterke ontwerpen”, aldus Maud.

Duurzaamheid, transitie en de maatschappij

De laatste jaren richt vdS creatie zich sterk op bedrijven die een boodschap willen overbrengen in de richting van duurzaamheid, transitie of maatschappelijke betrokkenheid. “Dat is een stap waar we heel trots op zijn, en een richting die ook echt goed bij ons past”, legt Johan uit. “Zo hebben we gewerkt aan een campagne rondom stoppen met roken. Ook doen we veel met duurzaamheid. Bedrijven willen graag laten zien wat zij doen om bij te dragen aan een beter milieu. Wij helpen met het overbrengen van die boodschap.”

Van Breda tot wereldwijd

Johan en Maud zijn zelf rasechte Bredanaars. Ze zijn ieder weekend in de stad of bij een Bredaas evenement te vinden, en zijn trouw supporter van NAC. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het duo veel Bredase klanten heeft. Eén daarvan is de NAC Businessclub. “We vinden het ontzettend leuk om voor Bredase klanten te werken, maar tegelijkertijd hebben we ook klanten met kantoren over heel de wereld. Dan zijn onze ontwerpen bijvoorbeeld terug te zien in China en Las Vegas”, vertelt Maud enthousiast. “Wat voor ons belangrijk is, is dat ieder bedrijf bij ons terecht kan. Van grote mkb’er tot een startende zelfstandige. We denken met iedere ondernemer mee.”