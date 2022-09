Bitcoin, de verdere verwachting voor 2022

(Advertorial) - In 2009 werd de Bitcoin gelanceerd. Vandaag de dag is de virtuele munt, die wordt aangedreven door blockchain-technologie, nog steeds razend populair. Wil jij alles weten over ‘de bitcoin’? De verwachtingen? En de koersen? Lees dan snel verder!

De Bitcoin is een cryptovaluta waarmee wereldwijd betaalt kan worden. Het is de eerste digitale munt die zonder centrale bank werkt. De transacties vinden plaats tussen gebruikers onderling; er is dus geen tussenpersoon. Bitcoin is een protocol, daarin staan een aantal regels vastgelegd. Eén van die regels is dat er maar 21 miljoen bitcoins in omloop komen. Het is dus schaars en kan daardoor veel waarde krijgen.

De Bitcoin werd in 2009 gelanceerd door Satoshi Nakamoto (pseudoniem). Hij wilde na de val van Lehman Brothers van de derde partij (bank) af. Geld op de bank is namelijk onderhevig aan inflatie en ook banken lopen dus risico’s zoals omvallen. Met bitcoin ben je je eigen bank.

Maar ook aan bitcoins zitten risico’s. Zo kan de koers van Bitcoin heel hard omhoog gaan, maar deze kan ook plots hard dalen. Je kunt op diverse manieren aan Bitcoins komen. Zo kun je deze kopen bij een broker (derde partij), aanschaffen via een exchange of verkrijgen via OTC.

Welke crypto gaat er nog hard stijgen eind 2022?

Op YouTube, televisie, in podcasts en online worden vaak bitcoin voorspellingen (btc verwachting) gedaan. Wordt de munt meer waard, of ziet het er naar uit dat deze juist gaat dalen?



Jesse Powell, de ‘grote’ man bij cryptobeurs Kraken, sprak onlangs in een televisieshow zijn Bitcoins verwachting 2022. Volgens zijn Bitcoin koers voorspelling kunnen eigenaren aan het eind van dit jaar van één bitcoin een Bugatti kopen. De goedkoopste Bugatti is zo’n 1,3 miljoen dollar waard.

De Bitcoin wordt al jaren gezien als één van de meest betrouwbare crypto om in te investeren op lange termijn. Het wordt gezien als een crypto die nog jaren relevant gaat blijven.

De snelst stijgende crypto van het moment is Tamadoge. Deze nieuwe cryptomunt is momenteel verkrijgbaar in een presale, waarmee ze in een maand tijd al zo’n 13 miljoen dollar opgehaald hebben.

Ook Battle Infinity doet het goed. Battle Infitity is een ‘Play to Earn’ platforms gebaseerd op NFT’s. In Battle Swap, één van de platforms van Battle Infinity, kun je IBAT tokens kopen. Battle Infinity had één van de beste crypto presales van het jaar. Alle beschikbare tokens waren binnen 25 dagen uitverkocht.

De Terra Luna koers steeg begin deze maand met 56 procent, waardoor de LUNC prijs het belangrijke weerstandsniveau van 0,0005 dollar heeft doorbroken. Met een marktkapitalisatie van bijna 3,3 miljard dollar behoort Terra Classic nu weer tot de top 30 grootste cryptomunten.

Hoe ver zal de Bitcoin zakken?

Op dit moment zit de actuele koers Bitcoin in een dipje: in medio 2022 staat de prijs op 18.800 euro. Maar de verwachting van de experts is dat er komend jaar wel een stijging gaat zijn.

Maar hoe hoog kan de bitcoin eigenlijk stijgen? De koers van Bitcoin wordt in ieder geval niet beperkt door bepaalde (externe) factoren. De koers van Bitcoin zou in theorie door de grens van 100.000 dollar kunnen schieten en misschien zelfs door de grens van 1 miljoen dollar.