Zuylen trots op drukbezochte, boeiende open dag

(advertorial) – Tevreden, voldaan en blij is Zuylen over de eerste open dag sinds 2017. “We zijn er trots op dat ruim 750 mensen onze uitvaartorganisatie op zondag 6 november hebben bezocht, ook al regende het. Op een mooie manier hebben we onze bezoekers laten kennismaken met onze uitgebreide dienstverlening. Sommigen hebben we misschien zelfs wel verrast”, laat Zuylen weten.

Roel Stapper, directeur van Zuylen, blikt dan ook graag even terug. “Er hing een heel fijne sfeer”, zegt hij. “We hadden gemotiveerde bezoekers, omdat het regende. Er was ook een goede wisselwerking tussen ons personeel en bezoekers. Die toonden veel interesse.” Dat weet onze directeur trouwens ook uit eigen ervaring. Hij stond tenslotte bij de ontvangst, en hoorde daar veel positieve reacties toen bezoekers ons terrein weer verlieten. Die hadden onder andere straattheater gezien. Maar de traditionele elementen van een uitvaart konden op de meeste belangstelling rekenen. “Vooral het mortuarium en de crematieruimte waren populair.”

Mensen stelden volop vragen en waren geboeid door de grote mogelijkheden die Zuylen biedt. “Ook lieten we zien dat creativiteit heel goed past bij een uitvaart, zoals het gebruik van beeld, geluid, en levende muziek.” Voor Zuylen was de open dag al een heuglijk feit op zich. Normaal gesproken houden ze die elke twee jaar, maar nu hadden ze voor het eerst sinds 2017 weer de deuren opengezet. In 2019 kon de open dag namelijk niet doorgaan vanwege verbouwingen op het terrein, daarna hadden ze te maken met corona. Stapper: “Daarom was het extra leuk dat we nu weer zoveel mensen op ons terrein mochten ontvangen.”

Toekomst van uitvaarten

De open dag was vooral gericht op de toekomst van uitvaarten. Daar heeft Zuylen de bezoekers dan ook uitgebreid naar gevraagd. Hoe zien ze die en waarom? Binnenkort gaan we de antwoorden bekijken. En daar zullen we ongetwijfeld iets mee gaan doen in onze dienstverlening. “We komen er nog op terug”, beloofde onze directeur.

“Wat we ook graag nog even noemen, is dat we deze keer een heuse stempelkaartactie hadden. En, jazeker, die sloeg aan. Ze was eigenlijk vooral bedoeld voor kinderen, maar tot onze verrassing gebruikten ook volwassenen de kaarten. Aan de hand van die stempelkaart konden ze iets eten en drinken, maar ook een kaarsje aansteken voor opa of oma, bijvoorbeeld. Sommige bezoekers die een stempelpost hadden gemist, gingen later zelfs nog terug om alsnog alle stempels op de kaart te krijgen. De stempelposten waren ideaal om met onze bezoekers in contact te komen. Om te proeven hoe ze de open dag vonden. En collega’s waren blij met de aandacht die mensen hadden voor de inhoud van de dienstverlening en wat er allemaal mogelijk is bij ons.”

Uit alle volle stempelkaarten trekt Zuylen binnenkort een winnaar. Die krijgt een leuke verrassing. Wat die is, houdt Zuylen nog even geheim.