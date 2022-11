De Luisterlijn zoekt mensen die hun luisterkwaliteiten willen inzetten voor een ander

(advertorial) - Er wordt steeds vaker gebeld naar de vrijwilligers van de Luisterlijn. Dag en nacht bieden zij een luisterend oor aan mensen met zorgen, verdriet en problemen. Of gewoon aan mensen die om een praatje verlegen zitten.

In januari 2023 start er een inwerktraining om nieuwe vrijwilligers op te leiden in Breda. De Luisterlijn is op zoek naar mensen die hieraan willen meedoen.

“We hebben steeds minder aandacht voor elkaar”, zegt Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. “Luisteren is een onderschatte vaardigheid en wordt niet of nauwelijks geleerd op scholen of opleidingen. En dat is jammer, want door te luisteren krijg je beter contact, meer begrip en kun je echt van betekenis zijn voor de ander. In deze tijd heel belangrijk.

Echt luisteren

De Luisterlijn ziet het als haar taak om Nederlanders weer aan het luisteren te krijgen. “We willen duidelijk maken dat luisteren met echte aandacht het verschil kan maken voor de ander. Juist voor mensen die zich eenzaam voelen. Daarnaast helpen we mensen om beter te leren luisteren door het delen van onze kennis. Echt luisteren is meer dan niets zeggen. Het vereist verschillende vaardigheden, zoals: het maken van contact, stellen van goede vragen, doorvragen, stiltes laten vallen en niet direct met je eigen verhaal of suggesties komen.”

Extra vrijwilligers welkom

De Luisterlijn Breda is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen doen aan de inwerktraining. Daarin leer je de gespreks- en luistervaardigheden om een luisterend oor te kunnen bieden via telefoon, chat en e-mail. De Luisterlijn Breda start in januari 2023 met het trainen van nieuwe vrijwilligers.



Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is al 60 jaar dé organisatie in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 28 locaties voeren zo’n 1.200 vrijwilligers dag en nacht bijna 350.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail. Deze vrijwilligers worden goed opgeleid en continu begeleid.