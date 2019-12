Van kinderboerderij Wolfslaar tot wijkcentrum de Dobbelsteen: Ondernemers zorgen voor opknapbeurt

BREDA - Tachtig mensen steken vandaag de handen uit de mouwen om Breda een stukje mooier te maken. Via Stichting Betrokken Ondernemers wordt er onder andere gesnoeid bij Kinderboerderij Wolfslaar, geverfd bij wijkcentrum De Dobbelsteen en opgeruimd bij Stichting Happy Hippo.

Bedrijven motiveren om zich in te zetten voor de maatschappij, door ondernemers te koppelen aan concrete projecten. Dat is wat Stichting Betrokken Ondernemers al tien jaar met veel succes doen. Vandaag vindt er weer een grote actie plaats, dankzij de stichting. De 80 medewerkers van Hypertherm Europe, het Europese hoofdkantoor in Roosendaal, gaan op verschillende locatie in Breda hun handen uit de mouwen steken bij diverse organisaties.

Bij de Kinderboerderij Wolfslaar gaan 23 medewerkers wilgen knotten en met de takken een hut bouwen. Vijf medewerkers gaan bij Dierenopvang Breda diverse werkzaamheden op en rond de dierenopvang uitvoeren. Bij Safe Group en Wijkcentrum De Dobbelsteen wordt er bij elkaar meer dan 400m2 aan oppervlakte geverfd. In de tuinen rondom de boerderij van Stichting Rolerisuit gaan medewerkers aan de slag en krijgen de touringcars van binnen een schoonmaakbeurt. Bij Stichting Happy Hippo worden de opslagruimtes geordend en opgeruimd. En als laatste wordt er bij "Westerwiek", een locatie van Surplus, een kerstbingo begeleidt.