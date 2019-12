Bredase Arjan start crowdfunding om financiering van kinderboek rond te krijgen

BREDA - Het was voor Arjan een langgekoesterde droom: het schrijven van een kinderboek. Inmiddels is de tekst geschreven en is er een illustratrice gevonden. Alleen het geld ontbreekt nog. Via een crowdfunding probeert de Bredanaar de laatste (financiële) loodjes binnen te halen.

Het schrijven van een kinderboek is iets wat de Bredase Arjan hoog op zijn lijstje had staan. En het lijkt er nu echt van te komen. "Het verhaal is geschreven, een illustratrice is gevonden en een POD-uitgeverij wil mij helpen bij het drukken en verkopen van het boek. Nu dus de laatste loodjes", schrijft Arjan op zijn crowdfundingspagina. Inmiddels hebben 42 donateurs een bedrag van 1534 euro bij elkaar gespaard. Arjans doel staat op 3400 euro. "Met het opgehaalde bedrag wil ik de laatste correctie-rondes financieren en de illustrator betalen voor haar werk", aldus de schrijver via de website. "Het overige deel wordt gebruikt voor promotie doeleinden."

Helden van de regenboog

Het kinderboek, 'Helden van de regenboog', gaat over een groep basisschoolkinderen met verschillende achtergronden. De kinderen komen door het lot samen en ontdekken ieder hun eigen positieve krachten. In dit spannende avontuur zetten de kinderen hun positiviteit in tegen negatieve invloeden die bezit hebben genomen van hun school.

"Het doel van mijn boek is om kinderen middels een spannend avontuur kennis te laten maken met de hedendaagse tijd. Iedereen is in mijn ogen gelijk en met deze gedachte zou een ieder ook moeten opgroeien. Of je nu opgroeit in een gezin met twee vaders of twee moeders, met gescheiden ouders, adoptieouders of gevlucht bent uit een ander land: het kan tegenwoordig allemaal, ook al is dit voor veel kinderen nog wat raar om te horen."

Illustratie door Esther Bakker.