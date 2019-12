Ondernemers Willemstraat pakken uit met kerstboom en winactie

BREDA - Je hebt hem vast al wel zien staan: de grote kerstboom in de Willemstraat vlakbij het station. De plaatsing van die boom is een initiatief van Stichting Stationskwartier. De stichting plaatste de boom met behulp van donaties van lokale ondernemers. En daar blijft het niet bij. Morgen delen ondernemers er gratis warme chocomelk uit. En wie een feestelijke foto deelt met de hashtag #Willemkerst2019 maakt ook nog eens kans op leuke prijzen.

Stichting Stationskwartier heeft het initiatief genomen om met donaties van lokale ondernemers de kerstboom die in de Willemstraat staat te plaatsen. Ook bedacht de stichting de chocomelk-actie en de winactie. “Verbinden, dat is wat we willen bereiken met deze actie,” vertelt Renate Mathieu, voorzitter van de wijkraad van het stationskwartier. “Dagelijks komen er honderden mensen, dagjesmensen, forenzen, bewoners, studenten, het station uitgelopen, die door de Willemstraat de stad in gaan. Deze mensen gaan we op dinsdag 24 december een gratis kopje chocolademelk aanbieden.”

Maryse Schreuder, directeur van Voorwaartz Taaltraining & Coaching is één van de ondernemers die eraan bij draagt. “Toen we gevraagd werden om bij te dragen aan dit mooie initiatief, twijfelden we geen moment. Als ondernemers moet je toch laten zien dat het Stationskwartier van ons allemaal is. Om nog een persoonlijk Voorwaartz-tintje te geven aan deze actie, gaan we statushouders die bij ons inburgerings- en taallessen volgen, vragen de chocolademelk uit te delen. Zo maken ze direct contact met passanten en kunnen ze meteen de taal oefenen. Een betere verbinding kun je niet bedenken!”

Prijzen

Met de boom wil de stichting niet alleen het Stationskwartier op de kaart zetten, maar heel de stad. Daarom heeft de stichting ook nog een winactie bedacht. Wie een leuke, vrolijke foto plaatst op Facebook of Instagram met de hashtag #willemkerst2019, maakt kans op mooie prijzen. De eerste prijs is een hotelovernachting voor twee personen. De tweede prijs is een lunch- of dinercheque, en de derde prijs is koffie met iets lekkers bij Coffee en Cream. "En een foto zegt meer dan woorden, dus hebben we deze actie bedacht", legt Jeroen Laurenslager van Stichting Stationskwartier uit.

Secretaris en vrijwilliger van de Stichting Stationskwartier Jeroen Laurenslager voegt daaraan toe dat de boom iets heeft wat de andere bomen in Breda niet hebben; een leuke actie. “We willen niet alleen het Stationskwartier op de kaart zetten, maar ook de hele stad. En een foto zegt meer dan woorden, dus hebben we deze actie bedacht.” Op dinsdag 7 januari 2020 worden de winnaars bekend gemaakt.