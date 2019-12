Grote algemene kennis? Foodhall organiseert Brabants Kampioenschap 30 seconds

BREDA - Alle spelletjesfanaten opgelet! De Foodhall in Breda organiseert begin 2020 het heus Brabants Kampioenschap 30 seconds. Hét spel dat je algemene kennis test. Denk jij veel te weten?

Op woensdag 29 januari 2020 wordt de Foodhall in Breda omgetoverd tot 30 seconds-arena. Alle spelletjesfanaten zijn dan welkom om te laten zien hoe groot hun algemene kennis is. Inschrijven kan per team en kost tien euro. Een team mag uit drie spelers bestaan.

In totaal kunnen zo'n 32 teams deelnemen aan het kampioenschap. De 'wedstrijd' duurt van 18.45 uur tot 23.00 uur. Word jouw team kampioen van de regio? Naast de titel vergeeft de Foodhall ook andere prijzen. Studenten kunnen gebruik maken van speciale deals.

De spellen worden geleverd door De Spellenwinkel op de Speelhuislaan. Inschrijven kan hier.