Winkelcentrum De Berg krijgt tijdelijke Lidl in tent: Albert Heijn sluit deuren

BREDA - De Albert Heijn in winkelcentrum De Berg in de Haagse Beemden sluit op 11 januari de deuren. In het najaar van 2020 opent na een verbouwing de Lidl in dat pand. Tot die tijd verblijft de supermarkt in een tijdelijke tent op het veld aan de overkant.

Aan de Kesterenlaan wordt er al een aantal weken gewerkt aan de opbouw van de enorme tent op het grasveld. Nu de grote witte tent uit de grond verrezen is, wordt er hard gewerkt om de binnenkant helemaal in te richten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Lidl precies open gaat, maar op de site van de Duitse supermarkt staat bij de vacatures 22 januari.

Momenteel zit er nog een Albert Heijn in winkelcentrum De Berg. Deze supermarkt sluit 11 januari haar deuren, waarna het pand volledig verbouwd gaat worden. In de loop van 2020 is het de bedoeling dat de Lidl zijn intrek neemt in het pand.