KPN rond glasvezelwerkzaamheden af in Bavel, werk in Brabantpark nog in volle gang

BAVEL - KPN heeft de glasvezelwerkzaamheden in Bavel afgerond. Gisteren is het laatste adres binnen het aansluitingsgebied in het dorp aangesloten. En dat betekent dat daar 3.159 woningen beschikking over glasvezelinternet. Bavel is na Dongen de eerste plaats in de provincie waar KPN helemaal klaar is met aanleggen van glasvezel.

In de periode van 8 april 2019 tot 13 januari 2020 zijn tientallen glasvezelvoorbereiders, monteurs en een graafploeg in het aansluitingsgebied actief geweest om de glasvezelkabels in de grond te leggen, de aansluitpunten in de woningen te monteren en de woningen aan te sluiten. Met glasvezel hebben inwoners toegang tot een snellere en betrouwbare internetverbinding. Nu en in de toekomst. "De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen, mede dankzij de goede medewerking van de bewoners, de gemeente en de aannemer," aldus Wilco van Gelder, Gebiedsmanager van KPN NetwerkNL.

Breda

Op dit moment wordt er in Breda in Brabantpark hard gewerkt aan het aanleggen glasvezel. Daar worden maar liefst 12.000 aansluitingen gerealiseerd. Om na het krijgen van de aansluiting te profiteren van snellere internetsnelheden kunnen inwoners kiezen voor een glasvezelabonnement. Wanneer andere wijken in Breda glasvezel krijgen, is nog niet bekend, laat een woordvoerder van KPN weten.