Hartje Ginneken maakt opnieuw namen jubileumeditie bekend

BREDA - Eerder maakte de organisatie al bekend dat BLØF dit jaar naar Breda komt voor de jubileumeditie van Hartje Ginneken. Onder andere Wulf en Nick en Simon werden vanmiddag aan de line-up toegevoegd. De vijfde editie van het Bredase festival belooft bijzonder te worden.

Vorige week maakte Hartje Ginneken bekend dat BLØF op 12 september naar de stad komt om de vijfde editie van het festival te vieren. Vandaag maakte de organisatie via Instagram bekend nog meer namen aan dat lijstje toe te voegen. Eén van hen is de Nederlandse artiest Wulf. Hij is bekend van nummers zoals 'All things under the sun'. Ook Nick en Simon maken 12 september hun opwachting tijdens Hartje Ginneken. De laatste artiest die vandaag bekend werd gemaakt is Rolf Sanchez. Hij is onder andere bekend van de hit 'Pa Olvidarte', die hij samen met Emma Heesters maakte voor het televisieprogramma De Beste Zangers.

Via Instagram laat de organisatie weten nog een aantal verassingen in petto te hebben. Aanstaande zaterdag start de kaartverkoop.