Verdachte van doodsteken Megan (15) blijft langer vastzitten

BREDA - De jongen die verdacht wordt van het doodsteken van de Bredase tiener Megan blijft langer vastzitten. Hij blijft in ieder geval nog tot de volgende zitting achter tralies. Die is waarschijnlijk in april, meldt Omroep Brabant.

Vandaag vond de tweede pro-formazitting plaats rondom de dood van de 15-jarige Megan. De inhoudelijke zittingen bij de rechtbank laten nog op zich wachten, ook de volgende zitting zal pro forma zijn. Omdat de verdachte minderjarig is, vinden de zittingen bij de rechtbank van Breda plaats achter gesloten deuren.

De 15-jarige Megan overleed in augustus nadat ze in haar eigen woning werd neergestoken door een klasgenootje. De verdachte, een 16-jarige jongen, wordt verdacht voor moord of doodslag. Het steekincident kreeg nationaal aandacht en zorgde voor geschokte reacties door heel het land.