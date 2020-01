De Baas van Morgen: jongeren op pad met de directeur van NAC en het Amphia

BREDA - Een aantal jonge Bredanaars krijgt vandaag een bijzondere kans. Zij mogen een dag meelopen met een directeur van een groot Bredaas bedrijf tijdens Baas van Morgen. Zo gaan er jongeren mee met de directie van het Amphia Ziekenhuis, NAC en Surplus. Met Baas van Morgen wil organisator JINC de strijdt tegen kansenongelijkheid bij jongeren aangegaan.

Een succesvolle loopbaan niet voor iedereen is weggelegd. Want wie geboren wordt in een omgeving met veel armoede en weinig rolmodellen, heeft veel minder kans om het ver te schoppen dan leeftijdsgenootjes uit rijkere wijken. Hoe slim of talentvol hij verder ook is. Dat is de kansenongelijkheid die JINC aan wil pakken. Eén van de projecten waarmee ze dat doen, is Baas van Morgen.

Baas van Morgen wordt al jaren door heel Nederland georganiseerd. Maar het is de eerste keer dat ook Bredase CEO's en directeuren meedoen. "Onder andere de directeur of bestuurder van het Amphia, Dazure, NAC, Surplus en Scania doen mee", vertelt Evelien van Hoeve van JINC Breda. "Zij hebben allemaal een heel programma opgesteld voor de jongeren. Die krijgen deze een bijzonder inkijkje in hoe je een groot Bredaas bedrijf bestuurt." De jongeren zijn geselecteert via de samenwerking die JINC heeft met scholen die in de armere wijken van Breda staan. "We willen juist jongeren bereiken die sociaal-economisch een achterstand hebben op hun leeftijdsgenootjes."

Voor de volwassen deelnemers is meedoen aan JINC Baas van Morgen eveneens leerzaam, stelt Evelien. "Zo komen ze in contact met een wereld die hen meestal vreemd is, en kijken ze voor een dag met andere ogen naar hun bedrijf." Ook is het voor bedrijven interessant om jongeren al vroeg bij hun sector te betrekken. "Dat zie je bijvoorbeeld vooral in de techniek. Die bedrijven hebben veel personeel nodig, en betrekken jongeren graag."