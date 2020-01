Winkelen in een tent? Het kan vanaf vandaag aan de Kesterenlaan

BREDA - De tijdelijke locatie van de Lidl aan de Kesterenlaan heeft de deuren geopend. Vanaf vandaag kunnen klanten er terecht om hun boodschappen te doen in de tent.

Het ziet er in eerste instantie een beetje raar uit: een supermarkt in een tent. Maar wie de Lidl aan de Kesterenlaan binnenloopt, waant zich meteen in een 'normale' supermarkt.

De tent is een tijdelijke oplossing voor de supermarkt. In het winkelcentrum De Berg in de Haagse Beemden sloot de Albert Heijn 11 januari de deuren. Na een grondige verbouwing zal de Lidl op diezelfde plek de deuren weer openen in het najaar. Maar de supermarkt wilde niet dat er een half jaar lang geen supermarkt zou zitten, en besloot daarom de tijdelijke locatie in de tent op het veld aan de overkant van het winkelcentrum te openen.

Aan de opbouw van de reusachtige tent is wekenlang gewerkt.