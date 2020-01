Studenten stadsjutten in Breda: 'Zwerfafval in kaart brengen is eerste stap naar oplossing'

BREDA - In 22 groepen doorkruisten communicatiestudenten van Avans vanochtend de stad. Met behulp van twee apps brachten zij al het zwerfafval rondom afvalcontainers in kaart. "Dankzij deze ochtend kunnen we straks een goede analyse maken van op welke plekken in Breda de problemen het grootste zijn. En pas als je precies weet wat het probleem is, kun je verder gaan werken naar een oplossing", legt Lorenzo uit.

Samen met nog twee andere studenten fietste Avans-student Lorenzo vanochtend kriskras door Boeimeer. Bij iedere ondergrondse container stapt het drietal van hun fiets, en worden de waarnemingen nauwkeurig vastgelegd in twee apps: de Literatti app van Stadsjutters Breda, en in de Buitenbeterapp van de gemeente Breda. "De Literatti app wordt gebruikt om zwerfafval in kaart te brengen voor het project Stadsjutters, waar deze ochtend een onderdeel van is. Maar door ook de Buitenbeterapp te gebruiken, komen de resultaten van deze ochtend ook meteen bij de gemeente terecht." Al heeft het drietal in Boeimeer niet veel door te geven. "De containers zien er in deze wijk eigenlijk heel netjes uit. We komen wel wat zwerfafval en rondslingerende kerstbomen tegen, maar niet extreem veel. Dat horen we ook wel terug van de bewoners. We vragen hen ook naar hun ervaringen, maar de meeste bewoners zijn heel tevreden over hoe schoon de wijk is."

Hypothese

De reden dat de studenten zich vandaag richten op afval rond containers, is om een hypothese te testen. "Je hoort vaak dat zwerfafval het ergste is naast ondergrondse containers. Dan zou je daar dus concrete oplossingen voor moeten gaan zoeken. Maar dan moet je wel eerst zeker weten dat je hypothese klopt. Door met 22 groepen heel Breda te doorkruisen en al het zwerfafval te melden, kunnen we een goede analyse maken van hoe groot het probleem is, en waar het precies speelt", legt Lorenzo uit.

Stadsjutters

De ochtend is een onderdeel van het project Stadsjutters Breda. Dat ging in 2019 van start tijdens World Clean Up Day en is een initiatief van Avans en Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda om zwerfvuil in kaart te brengen en op te ruimen om uiteindelijk op basis van de verzamelde data de oorzaken te kunnen aanpakken. Johan Raap, lector Biobased Energy bij het Centre of Expertise Biobased Economy van Avans Hogeschool begeleidt de studenten: "Zij gaan de data die de stadsjutters met de app verzamelen verder analyseren. Ligt er bijvoorbeeld meer afval in de buurt van scholen of fastfoodketens? Als we dat in kaart hebben, kunnen we in gesprek gaan met partijen om de oorzaak van het zwerfvuil aan te pakken. Samen met hen bedenken we hoe we zwerfvuil kunnen tegengaan en hoe bijvoorbeeld hergebruik van plastic gestimuleerd kan worden. Ook kijken we of er bijvoorbeeld verschillen zijn tussen wijken in de stad."

Iedereen kan meehelpen en ook Stadsjutter worden. Download de Litterati app voor Ios of Android, meld je in de app aan voor de club 'Stadsjutters Breda' en ga de openbare ruimte in, maak foto's en tag het afval dat je verzamelt.