Vernieuwde ambulancepost voor hele regio Breda geopend in Ulvenhout

BREDA / ULVENHOUT - De vernieuwde ambulancepost in Ulvenhout is gisteren in gebruik genomen. De ambulancepost, gevestigd aan de Chaamsebaan 4, is de grootste post in de regio Midden- en West-Brabant en is de uitvalsbasis voor de hele regio Breda.

De verbouwing en nieuwbouw is onlangs afgerond. Het pand is één keer zo groot geworden en is nu de uitvalsbasis van alle spoedambulanceteams voor de regio Breda. Het pand biedt plaats aan tien ambulances en andere hulpverleningsvoertuigen.

Behalve ambulancepost heeft het gebouw de functie van regiokantoor, waar de ondersteunende diensten werkzaam zijn. "De nieuwe ambulancepost is tevens het regionale opleidings- en trainingscentrum voor onze medewerkers", laat de RAV weten. Het pand is van alle gemakken voorzien en is gebouwd volgens de nieuwste milieueisen. De openingshandeling werd gisteren gedaan door wethouder Miriam Haagh. Tijdens de opening werd ook een introfilm vertoond. Die zie je hier.