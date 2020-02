Weerbericht Breda: 'Het lijkt wel herfst in februari, met morgen onstuimige buien'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor maandag 3 februari en de komende dagen.



Een front met regen, verbonden aan een lagedrukgebied ten noordwesten van Schotland, trekt in de loop van maandag over Brabant. Ze wordt dinsdag gevolgd door talrijke onstuimige buien. En aangezien de temperaturen in de dubbele cijfers lopen, lijkt het eerder herfst dan winter.

Weer maandag

Aanvankelijk begon de dag droog, maar al snel volgde er in de loop van de ochtend regen. Deze duurt tot in het begin van de middag om vervolgens weg te trekken. Er is weinig of geen zon. De wind waait gemiddeld matig, windkracht 4, uit het zuidwesten. Maxima tot 11 graden.

Het weer voor de volgende dagen

De winter die geen winter is, laat het ook na maandag totaal afweten. Dinsdag wordt wel een onstuimige dag met talrijke regenbuien, lokaal vergezeld van hagel, een klap onweer en/of forse windstoten. De wind waait gemiddeld matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5, uit het zuidwesten. In de avond draaiend naar noordwest. Maxima rond 8 graden.

Woensdag en donderdag brengen rustig en droog weer onder invloed van een hogedrukgebied dat via Frankrijk oostwaarts trekt. Woensdagochtend kan er lokaal mist voorkomen en wat autoruiten krabben is ook mogelijk. Verder staat er een zwak noordwestenwindje van 1 of 2 Beaufort. Bij 8 graden zijn er wolkenvelden met nu en dan de zon. Donderdagochtend hangen de minima rond het vriespunt met grote kans op autoruiten krabben. Meer heeft de winter niet te bieden. Overdag staat er een matige zuidwestenwind van 3 Beaufort. Het wordt maximaal 9 graden en wolken en zon wisselen met elkaar stuivertje.

Zo was het weer gisteren (zondag 2 februari 2020)

Maximumtemperatuur 13,7 graden

Minimumtemperatuur 7,3 graden

Neerslag 4,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden