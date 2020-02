Arriva zet extra nachtbussen in met carnaval, maar niet naar alle dorpen

BREDA - 's Nachts veilig thuis komen met carnaval? Neem dan vooral de bus, stelt Arriva. De busmaatschappij zet extra veel (nacht)bussen in. Maar niet alle inwoners van de gemeente kunnen ervan gebruik maken. Zo rijden er wel extra nachtbussen naar de Haagse Beemden, Prinsenbeek en Teteringen, maar niet naar dorpen als Ulvenhout en Bavel.

Arriva zet erop in om tijdens carnaval zoveel mogelijk Brabanders heel de dag van hot naar her te brengen. De busmaatschappij heeft tijdens carnaval extra voordelige dagtickets, en zet extra (nacht)bussen in om alle reizigers veilig thuis te kunnen brengen.

Zo rijden er extra veel (nacht) bussen op de route van Breda centrum via Princenhage naar Etten-Leur, op de route van Breda via Prinsenbeek naar Etten-Leur, op de route van Breda via Teteringen naar Oosterhout en op de route van Breda via Rijsbergen naar Zundert. ook rijdt er iedere nacht tijdens carnaval een Nightliner 853 naar de Haagse Beemden.

Toch heeft niet iedereen profijt van de dienstregeling. Inwoners van Bavel en Ulvenhout die naar Breda willen om carnaval te vieren, zullen toch de fiets moeten pakken of een BOB moeten regelen. Daar laat Arriva namelijk geen extra (nacht)bussen heen rijden. Al zullen veel Baviaonen en Bosuilen daar waarschijnlijk geen probleem van maken, zij blijven tijdens carnaval 'gewoon' in hun eigen dorp.

De hele dienstregeling vind je hier.